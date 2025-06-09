Cilt bakım rutininize bu doğal toniği ekleyin: Gül suyunun cildinize şaşırtıcı faydaları!

GÜL SUYU SADECE CİLT İÇİN DEĞİL

Sadece yüz bakımında değil, saç derisinde yatıştırıcı etkisi, göz altı torbalarını hafifletici özelliği ve dudak nemlendirici olarak kullanımı da yaygındır. Bazı kullanıcılar, gül suyunu içerek sindirim sistemini desteklediğini veya stres azaltıcı etkisi olduğunu da belirtmektedir.