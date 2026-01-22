Habertürk
        ÇİMSA ÇBK Mersin: 84 - Kibirkstis-TOKS: 65 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        ÇİMSA ÇBK Mersin: 84 - Kibirkstis-TOKS: 65 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibini sahasında 84-65 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 21:13 Güncelleme: 22.01.2026 - 21:13
        ÇBK Mersin, çeyrek finale yükseldi!
        ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk ettiği Litvanya ekibi Kibirkstis-TOKS'u 84-65 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Laure Coanus (Fransa), Branimir Galic (Hırvatistan)

        ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 12, Geiselsoder 11, Burke 20, Vanloo 8, Iagupova 2, Manolya Kurtulmuş 5, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 6, Asena Yalçın 8, Sinem Ataş 11, Sventoraite 1, Esra Ural Topuz

        Kibirkstis-TOKS: Wadoux 8, Van Der Horst 6, Labuckiene 8, Dean 7, Use 10, Aukstikalnyte 10, Meskonyte 4, Radic 7, Brown 4, Miknaite 1

        1. Periyot: 25-24

        Devre: 51-38

        3. Periyot: 69-50

        4. Periyot: 84-65

