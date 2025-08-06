Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.842,27 %-0,07
        DOLAR 40,6779 %0,01
        EURO 47,1288 %0,04
        GRAM ALTIN 4.401,87 %-0,44
        FAİZ 39,82 %0,10
        GÜMÜŞ GRAM 49,43 %-0,09
        BITCOIN 113.967,00 %0,25
        GBP/TRY 54,0571 %-0,11
        EUR/USD 1,1576 %0,01
        BRENT 68,56 %1,36
        ÇEYREK ALTIN 7.197,05 %-0,44
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çimsa, yılın ilk yarısında net satışlarını yıllık yüzde 31 reel artışla 20.3 milyar TL yükseltti - İş-Yaşam Haberleri

        Çimsa, yılın ilk yarısında net satışlarını yıllık yüzde 31 reel artışla 20.3 milyar TL yükseltti

        Çimsa, yılın birinci yarısında cirosunu reel olarak yüzde 31 artırarak 20.3 milyar TL'ye taşıdı. Şirketin FAVÖK'ü ise ilk 6 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik artışla 3.2 milyar TL olarak gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 12:13 Güncelleme: 06.08.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çimsa cirosunu reel olarak yüzde 31 artırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sabancı Holding iştiraki Çimsa, 2025 yılına ilişkin enflasyon muhasebesine uyarlanmış ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk yarısında hem net satışlarında hem de FAVÖK’ünde reel olarak büyüme kaydetti. Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen finansal tablolara göre, şirketin yılın ilk yarısındaki net satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31’lik reel artışla 20.3 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin FAVÖK büyümesi ise reel olarak yüzde 15 olarak gerçekleşti.

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Çimsa olarak reel büyümemizi devam ettirmiş olmaktan, sektöre bu anlamda öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde, özellikle Mersin, Eskişehir ve ABD’de devam eden yatırımlarımızın tam kapasite devreye girmesiyle birlikte, hali hazırda sahip olduğu çeşitlendirilmiş gelir yaratma kabiliyetini daha da güçlendiren, yapı malzemelerinde küresel liderliğini pekiştiren ve yeşil enerji kullanımını artıran bir Çimsa’yı hep birlikte göreceğiz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        Hiroşima ve Nagazaki saldırılarının 80. yılı
        Hiroşima ve Nagazaki saldırılarının 80. yılı
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        'Ormanın 25 hayaleti'ne uydulu takip!
        'Ormanın 25 hayaleti'ne uydulu takip!
        Yargıtay’dan emsal “akıllı ilaç” kararı!
        Yargıtay’dan emsal “akıllı ilaç” kararı!
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        Tahliye davasını kaybeden özel yurtta eşya kaçırma girişimi!
        Tahliye davasını kaybeden özel yurtta eşya kaçırma girişimi!
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Aslı Baş davası sil baştan!
        Aslı Baş davası sil baştan!
        ABD iki ülkeden 15 bin dolarlık teminat isteyecek
        ABD iki ülkeden 15 bin dolarlık teminat isteyecek
        ASA'dan Zara'ya yasak
        ASA'dan Zara'ya yasak
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        Hindistan'da heyelan: 100 kişi kayıp
        Hindistan'da heyelan: 100 kişi kayıp
        Pegasus'tan powerbank kararı
        Pegasus'tan powerbank kararı
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Gökyüzünün gizli dili
        Gökyüzünün gizli dili
        Donald Trump çatıya çıktı
        Donald Trump çatıya çıktı