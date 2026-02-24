Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!

İstanbul'da bir ay önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Çinli Yong Wang'ın cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy'de toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Wang'ın Çin'den gelen alacaklıları tarafından gasp edilip öldürüldüğü ortaya... Daha Fazla Göster İstanbul'da bir ay önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Çinli Yong Wang'ın cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy'de toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Wang'ın Çin'den gelen alacaklıları tarafından gasp edilip öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay günü Çin'e kaçan 1'i kadın 10 şüpheli Çin'de yakalanarak gözaltına alındı Daha Az Göster