SON DAKİKA: Çin'den tarihi adım: Zhurong keşif aracı ilk kez Mars'a iniş yaptı!

Çin'in keşif aracı ilk kez Mars'a indi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Çin'in Zhurong gezgininin Mars'a iniş yaptığı duyuruldu.

Çin Ulusal Uzay Yönetiminden (CNSA) yapılan açıklamada, bu sabah Zhurong'dan telemetri sinyalinin alındığı ve gezginin başarılı şekilde Mars'a indiği bildirildi.

Zhurong'un, daha önce belirlenen Mars'ın güneyindeki bir lav tabakasına iniş yaptığı açıklandı.

Çin devlet medyası, Çin'in Mars keşif aracı Zhurong'un Kızıl Gezegen'e Pekin saatiyle 07.18'de başarıyla iniş yaptığını duyurdu. Zhurong keşif aracının, gezegenin kuzeyindeki geniş bir arazi olan Utopia Planitia'ya indiği, panellerinin açılmasının ve Dünya'ya sinyal gönderilmesinin 17 dakika sürdüğü ifade edildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ekibin başarısını kutlayarak, "Yeterince cesurdunuz, mükemmelliğin peşindeydiniz ve ülkemizi gezegen keşfinin ileri saflarına taşıdınız" ifadelerini kullandı.

ABD ve Rusya'nın ardından Çin, Mars'a gezgin yollayan üçüncü ülke oldu.

Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.