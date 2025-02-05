Çin'in hedefinde şimdi de Apple var

Çin'in rekabet kurumu Apple politikaları ve uygulama geliştiricilerinden aldığı ücretlerle ilgili potansiyel bir soruşturma için zemin yokluyor.

Bloomberg'in haberine göre, ilgili kurum Apple'ın uygulama içi harcamalardan %30'a varan bir kesinti yapmayı ve harici ödeme hizmetlerini ve mağazalarını yasaklamayı içeren politikalarını incelediğini söyledi. Kurum yetkilileri geçen yıldan bu yana Apple yöneticileri ve uygulama geliştiricileri ile görüşmeler gerçekleştiriyordu.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Çinli düzenleyicilerin Apple'ın yerel geliştiricilerden makul olmayan yüksek ücretler talep ettiğine inandıklarını söyledi. İlgililer Üçüncü taraf uygulama mağazalarının ve ödeme yöntemlerinin engellenmesinin de rekabeti engellediğini ve yerel tüketicilere zarar verdiğini düşünüyor. Apple'ın değişiklik yapmakta direnmesi halinde, hükümetin resmi bir soruşturma başlatabileceği belirtildi.