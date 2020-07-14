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Çin'in ihracatı, küresel ekonominin yeniden açılmasıyla haziran ayında beklenmedik bir şekilde yükselirken, ithalatı da bu yıl ilk defa artış gösterdi. Çin'in haziran ayı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 0.5 arttı.

Analistlerin beklentisi yüzde 1.5'lik bir düşüş doğrultusundaydı. Mayıs ayındaki ihracatı ise yüzde 3.3 düşmüştü. Haziran ayı ithalatı da yüzde 2.7'lik bir yükseliş gösterdi. Analistlerin beklentisi ithalatın yüzde 10 düşeceği yönündeydi. Ducker Frontier şirketinin analisti Boyang Xue, "Batı'nın büyük ekonomilerinin tekrar açılması ve kişisel koruma ekipmanlarıyla maskelere olan yurtdışındaki talebin artmasıyla Çin'in Haziran ayı ihracatları desteklendi" dedi.