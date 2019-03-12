'Çin kadınları doğurganlık durumuna göre fişliyor' iddiası

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Hollandalı bir araştırmacı, kadınların adres, telefon ve yaşlarıyla ilgili bilgilerin yanı sıra "doğurgan" olup olmadıklarına dair bilgi de içeren bir listeye ulaştı.
GDLF Foundation adlı vakıftan internet uzmanı Victor Gevers, Çin'de açık veri tabanlarını incelerken bu veri önbelleğine eriştiğini söyledi.
Twitter hesabında ekran görüntülerini paylaşan Gevers, bir paylaşımında şunları yazdı: "Çin'de kadın açığı var. Bu nedenle bir kuruluş 1,8 milyon kadının telefon, adres, eğitim, konum, kimlik numarası, medeni hali ve "doğurganlık" statüsüne dair bilgileri içeren bir veri tabanı oluşturmaya başlamış."
Listedeki en genç kişi 15 yaşındaki bir kız çocuğu. Kadınların "doğurgan" yaşta olması halinde bu sütuna "1", aksi halde "0" yazılmış. "Doğurgan" olarak nitelenen en genç kadın 18 yaşında. Listedeki ortalama yaş 32 civarında. Doğurgan statüsündeki en ileri yaştaki kişi 39 yaşında görünüyor. 95 yaşındaki bir kadının da "doğurganlık" statüsü "0" olarak görülüyor. Listedeki kadınların yüzde 89'u bekar, yüzde 10'u boşanmış, yüzde 1'i ise dul. Bunların yüzde 82'si Pekin'de yaşıyor.
Gevers, listenin yerel saatle bugün öğleden sonra kaldırıldığını açıkladı.
Veri tabanının çöpçatanlık sitesine mi, hükümet kayıtlarına mı yoksa başka bir kuruluşa veya şirkete mi ait olduğu bilinmiyor.
https://twitter.com/0xDUDE/status/1104482014202351616
Çin'de azalan doğum oranları konusunda yetkililer endişelerini dile getiriyor. Özel bilgilerin ifşa edilmesi bu bakımından daha kaygı verici bulunuyor.
İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesine yaptığı açıklamada Gevers henüz fazla bilgiye sahip olmadığını belirterek "temel kaygı, bu listenin güvenliğinin bir an önce sağlanmasıdır" dedi.
Veri tabanında ayrıca "siyasi" veya "videosu var" gibi bilgilerin yanı sıra Facebook sayfalarına link de veriyor. Çin'de Facebook yasaklandığı için ancak VPN ile girilebiliyor.
Hollandalı araştırmacı, Facebook profilleri olan kişilere ulaşmaya çalışarak böyle bir listeden haberdar olup olmadıklarını anlamaya çalıştıklarını söylüyor.
İnternet üzerindeki bir tartışma platformunda Çinli internet kullanıcıları bu konuyu "Damızlık Kızın Öyküsü'nün önsözü müdür bu?" başlığıyla tartışmaya açtı.
Margaret Atwood'un aynı adlı romanından televizyona uyarlanan seri büyük ilgi görmüştü.
Tartışamaya katılanların bazıları endişelerini dile getirirken, bazıları da bu bilgilerin Çin çöpçatanlık sitesi Jiayuan'a ait olabileceğini, sitenin güvenlik zaaflarına dikkati çekmek için 2015'te bir güvenlik araştırmacısı tarafından hack'lendiğini, "bu tür bilgilerin her yerde olduğunu" belirtiyor.
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