Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.106,99 %-0,53
        DOLAR 43,4005 %0,08
        EURO 51,9877 %0,86
        GRAM ALTIN 7.111,81 %0,93
        FAİZ 34,30 %-0,20
        GÜMÜŞ GRAM 152,27 %0,65
        BITCOIN 88.340,00 %0,42
        GBP/TRY 59,7590 %0,68
        EUR/USD 1,1969 %0,75
        BRENT 66,68 %1,66
        ÇEYREK ALTIN 11.627,80 %0,93
        Haberler Ekonomi Teknoloji Çin, uzaya yapay zeka modeli kurdu - Teknoloji Haberleri

        Çin, uzaya yapay zeka modeli kurdu

        Çin'de bir uzay teknolojisi şirketi, Dünya yörüngesinde uydularla kurduğu bilgisayar ağına genel amaçlı bir yapay zeka modeli yükleyerek uzayda kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 19:30 Güncelleme: 27.01.2026 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin, uzaya yapay zeka modeli kurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Xinhua'nın haberine göre, "ADA Space" olarak bilinen Guoxing Aerospace Technology şirketi, Alibaba'nın geliştirdiği üretken yapay zeka modeli Qwen3'ü, 12 uydudan oluşan bilgisayar ağına yükleyerek uzayda kullanılabilir hale getirdi.

        Çıngdu merkezli şirketin İdari Başkan Yardımcısı Vang Yabo, denemenin detaylarının Çin'in Guangcou şehrinde düzenlenen konferansta açıkladı.

        Yörüngedeki bilgisayar ağına yüklenen yapay zeka modelinin, Dünya'daki yer kontrolünden yöneltilen soru ve direktiflerle çok sayıda akıl yürütme işlemini başarıyla gerçekleştirdiğini aktaran Vang, "Bu, genel amaçlı bir yapay zeka modelinin yer kontrolünden operasyonel bir uydu ağına yüklenerek kullanıldığı ilk örnek oldu." ifadesini kullandı.

        Vang, yerden komutların verilmesinden yapay zekanın uzayda çıkarımları yapmasına ve sonuçları yollamasına dek sürecin tüm aşamalarının 2 dakikada tamamlandığını belirtti.

        ADA Space, 12 uzay bilişimi uydusunu Mayıs 2025'te alçak yer yörüngesine yollamıştı. Şirket, "Star-Compute" adını verdiği proje ile 2 bin 400'ü yapay zeka çıkarım işlemleri, 400'ü yapay zeka eğitimi için kullanılacak toplam 2 bin 800 uydudan oluşan bir uzay bilgisayar ağını 2025'e dek kurmayı hedefliyor.

        Washington merkezli uzay bilişimi şirketi Starcloud, Kasım 2025'te, Nvidia'nın yapay zeka eğitimde kullanılan H100 grafik işlemcileriyle donatılan bir uyduya OpenAI'ın kurucularından Andrej Karpathy’in geliştirdiği yapay zeka modeli NanoGPT'yi yükleyerek kullanmıştı. Bu yapay zekanın uzayda kullanıldığı ilk örnek olmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bozcaada'ya bugün yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi

        Bozcaada'ya bugün yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!