Cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Denizli'de geçtiğimiz aylarda meydana gelen ve genç çiftin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Önce bariyere, sonra çiftin bulunduğu motosiklete çarpan sürücünün kaza sonrası alkollü olduğu ve ehliyetine geçmişte de el konulduğu belirtildi. Acılı anne, sürücüye verilen 9 yıl 4 aylık cezaya tepki gösterdi.
Denizli'de genç çiftin yaşamını yitirdiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 29 Aralık 2023 tarihinde Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üst geçit üzerinde meydana geldi.
Hüseyin G. yönetimindeki otomobil 17 yaşındaki Buse Nur Bostancı'nın yolcu konumunda bulunduğu, 23 yaşındaki eşi Fethi Berk'in kullandığı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan çiftten Buse Nur Bostancı, üst geçitten aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Fethi Berk ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Kazanın ardından başlatılan incelemede Hüseyin G.'nin alkollü olduğu belirlenerek gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin G., 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Genç çiftin yaşamını yitirdiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde üst geçit üzerinde sağ şeritte seyir halinde olan Hüseyin G., direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlere çarpıyor.
Bariyere çarptıktan sonra savrulan otomobilin sol şeritte ilerleyen genç çiftin bulunduğu motosiklete çarptığı görülüyor.
Çarpmanın etkisiyle Buse Nur Bostancı'nın metrelerce yükseklikten aşağıya düşmesi dikkatlerden kaçmazken, Fethi Berk motosiklet üzerinden yola savrulduğu, motosikletin ise metrelerce sürüklendiği görülüyor.
Kaza sonrası bir süre araçtan inemeyen sürücü Hüseyin G.'nin içerisinde bulunduğu araç durduktan sonra tekrar hareket alarak yine beton bariyerlere çarpıyor.
ACILI ANNE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Oğlunu ve gelinini aynı kazada kaybeden acılı anne Şerife Emirik, İHA'ya konuştu.
Oğlu Fethi Berk ile gelini Buse Nur Bostancı'nın kazadan 15 gün sonra nikahları olacağını dile getiren Emirik, "Oğlum 23 yaşında, gelinim 18 yaşındaydı. Daha fazla ceza almasını istiyorum. İki can almanın cezası 9 yıl 4 ay değil. O sarhoş, katil adam benim oğlumun canını bilerek aldı. 1,18 promil alkolü, ehliyeti yok. Alkolden dolayı ehliyetini kaptırmış. Mahkemede inkar etti. İki çocuğunun olduğunu, onlara bakmakla yükümlü olduğunu söyledi. Utanmadan beraatını istedi. İnsan vicdan azabı çeker, bunda o da yok. Biz bu cezaya itiraz ettik. İki tane can aldı, birisi 18 yaşında, diğeri 23 yaşında. İki canın bedeli 9 yıl mı, soruyorum size" dedi.