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Kimyanın farklı alt sektörlerindeki 10 binden fazla ihracatçı firmayı temsil eden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB),pandeminin yarattığı olumsuz şartlara rağmen 2020'de 18.3 milyar dolarlık ihracata imza atan sektör temsilcilerini ödüllendirdi.

35 kategoride ilk 5’e giren 175 firmanın ödüllerini aldığı 2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde, Ciner İç ve Dış Ticaret birincilik ödülüne layık görüldü.

Ciner İç ve Dış Ticaret, Anorganik Kimyasallar İhracatı kategorisinde 1'incilik ödülü alırken, Eti Maden İşletmeleri ise aynı kategoride 2'inci firma oldu.

Ciner İç ve Dış Ticaret'in ödülünü Ciner İç ve Dış Ticaret Cam ve Kimyasallar Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Kurşun teslim aldı.

'ULUSAL KİMYA AJANSI KURULMALI'

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, pandemi döneminde iş süreçlerinin dijitalleştiğini vurguladı.

2019 yılında toplam ihracatta ve İKMİB'in ihracatında rekorlar kırıldığını belirten Pelister, İKMİB'in toplam ihracatta 2'inciliğe yerleştiğinin altını çizdi.

Pelister, "2020 yılını pandemi şartlarına rağmen 18.3 milyar dolar ihracat ile 2'inci olarak tamamladık. Kimya endüstrisi Çin ve Hindistan'daki tedarikçilere bağlı olduğu için zor günler yaşadı. 2020'de yüzde 11 kayıp yaşadık. Mayıs ayında ise, kimya sektörü en çok ihracat yapan sektör oldu. 2 milyar 130 milyon dolar ihracat yaptık, Mayıs ayında ihracatımız yüzde 80 arttı. Yılın ilk 5 ayında ise sektörün ihracatı yüzde 130 artış ile 9.6 milyar dolara çıktı. 2021'de 21 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ekonomik kalkınmanın anahtarının kimya sektörü olduğunu vurgulayan Pelister, "Kimya sektörü 27 endüstrinin tedarikçi konumundadır. Ayrıca, Ulusal Kimya Ajansı'nın kurulmasını talep ediyoruz. Özellikle uzay çalışmaları için bu ajansın kurulmasını istiyoruz" diye konuştu.

'İHRACAT HEDEFİ 200 MİLYAR DOLAR'

Ödül törenin açılış konuşmalarında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de değerlendirmelerde bulundu.

Gülle, "Kimya sektörünün dünya ticaretindeki büyüklüğü 4.1 trilyon dolar. Sektörün 2020'de dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 20 seviyesinde. Türkiye'de ise yüzde 12'sini oluşturuyor. Kimya sektörünün performansı en az 2 katına çıkarak, toplam ihracatın 4'te birini yakalamalı. 2021 ve sonrasında bu mümkün" dedi.

Tedarik zincirinin Türkiye'yi çok önemli bir konuma getireceğini vurgulayan Gülle, "Biz ülke olarak bu zincirden hiç kopmadık ve üretmeye devam ettik. Yılbaşından bu yana tarihimizin en büyük ihracatını gerçekleştirdik. 85 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik ilk 5 ayda, yüzde 37.3 artış kaydedildi. Yıl sonuna kadar 200 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. İhracatta 100 milyar doları yakalayalı 10 yılı geçti. Pandemiye rağmen Türkiye'nin elde ettiği büyüme rakamları çok değerli" görüşünü paylaştı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da, "Bu yıl ihracatta ve büyümede geçen yılı geride bırakacağız. Turizmin de açılması ile cari işlemlerde rahatlığa kavuşacağız. Hedefimiz ihracatı artırmak ve ihracata dayalı büyüme stratejisini tam anlamıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Son büyüme rakamlarındaki 1.5 puan ihracattan geldi. Bakanlık olarak her zaman ihracatçının yanındayız. Hedefimiz Türkiye'nin kârını en üst düzeye çıkarmak olmalı. Önümüz açık" dedi.

Turagay BloombergHT'nin yayınında soruları da yanıtladı. Turagay kimya sektörünün toplam içindeki payının yüzde 12.5 olduğuna dikkat çekti. Sektörün ilk 5 ayda 9.8 milyar dolarlık ihracat yaptığına dikkat çeken Turagay, Türkiye'nin yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacağını öngördü.

Ödüllerde kategoriler ve ilk sırada yer alan şirketler şöyle sıralandı: