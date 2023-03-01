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Çinli BYD Türkiye distribütörünü seçti

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye pazarına girmek için ALJ Türkiye ile anlaştı. Yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasında BYD’nin elektrikli binek ve ticari modellerinin Türkiye distribütörlüğü için niyet mektubu imzalandı. Böylece, 14 yıldır Toyota, 2016’dan bu yana Lexus’un Türkiye distribütörlük faaliyetlerini yürüten ALJ Türkiye, BYD'nin Türkiye'ye getireceği elektrikli araçlarının satış ve satış sonrası hizmetlerini de üstlenecek

Çinli BYD Türkiye distribütörünü seçti
HABERTURK.COM

Son dönemde Türkiye'ye gelen Çinli otomobil üreticileri arasına bir yenisi ekleniyor. Çin merkezli elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD (Build Your Dreams), ALJ Türkiye ile elektrikli binek ve ticari modellerinin Türkiye distribütörlüğü için niyet mektubu imzaladığını bildirdi.

14 yıldır Toyota, 2016’dan bu yana Lexus’un Türkiye distribütörlük faaliyetlerini yürüten ALJ Türkiye'nin, bu anlaşmayla birlikte BYD'nin elektrikli araçlarının satış ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştireceği belirtildi.

Global olarak 3.5 milyondan fazla araç satışına ulaşan BYD, kendi aktarma organları sistemlerini, bataryalarını, otomotiv yarı iletkenlerini, elektrik motorlarını ve motor kontrol sistemlerini geliştiriyor.

'TÜRKİYE PAZARININ POTANSİYELİNE İNANIYORUZ'

BYD Avrupa Genel Müdürü ve BYD Uluslararası İşbirliği Bölümü Başkanı Michael Shu, BYD’nin ürün yelpazesini Türk tüketicilerinin beğenisine sunacak olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirterek, "Türkiye pazarının potansiyeline inanıyoruz ve BYD modellerini ALJ Türkiye ile koordinasyon içerisinde sunacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

ALJ Türkiye Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt ise, "ALJ Türkiye olarak dünyanın BYD’nin son elektrikli teknolojisine sahip modellerini Türkiye pazarına ilk kez sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. BYD’nin elektrikli modellerinin, Türkiye’deki otomobil tutkunları tarafından büyük beğeni toplayacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

Çinli SAIC bünyesinde faaliyet gösteren MG 2021'de yılında Türkiye'de otomobillerini satmaya başlamıştı. Ülkenin devlet destekli üreticisi Chery ise 5 yıllık bir aranın ardından bu yıl Türkiye'de satışlara başlayacak.

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