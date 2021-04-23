Reuters

Çinli teknoloji şirketi Baidu ve ülkedeki otomotiv üreticilerinden Geely'nin ortak olduğu Jidu Auto, önümüzdeki 5 yıl içinde akıllı otomobillere yatırım yapacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu yatırım tutarı 7.7 milyar dolar olarak açıklandı.

Jidu Auto CEO'su Xia Yiping, şirketin ilk elektrikli otomobilin 3 yıl içinde yollara çıkaracağını bildirdi. Xia Yiping, ilk modelin robot görünümünde olacağını ve genç kullanıcıları hedefleyeceğini söyledi.

Çinli şirketin CEO'sunun verdiği bilgilere göre, Jidu ilk modelinin ardından her yıl yeni bir elektrikli otomobilin tanıtımını yapacak. Herhangi bir satış hedefi belirlemeyen şirketin 3 bin kişiye kadar işe alım yapacağı da paylaşılan bilgiler arasında.

Jidu'nun Geely'nin elektrikli otomobil açık kaynaklarını kullanarak kendi otomobilin geliştireceği ve Geely'nin fabrikalarında otomobilini üreteceği belirtiliyor. Ayrıca, şirketin araya bayi koymadan doğrudan satış kanalı ile müşterilerine ulaşacağı kaydedildi.

Jidu'nun yüzde 55'in Baidu'nun, yüzde 45'i ise Volvo'nun da sahibi olan Geely'nin elinde.

Çinli bir diğer teknoloji firması Xiaomi'de geçtiğimiz günlerde ilk otomobilinin üzerindeki örtüyü Şangay Otomobil Fuarı'nda kaldırmıştı.