Reuters

Çinli otomotiv üreticisi Geely, ülkenin teknoloji firmalarında Tencent ile akıllı araç kokpiti ve otonom sürüş teknolojileri geliştirmek üzere anlaştığını duyurdu.

Volvo'nun sahibi ve Daimler'in yüzde 9.7 oranında ortağı Geely ile Tencent'in, mobil servislere ağırlık vereceği ve mobilite hizmetlerini çeşitlendireceği kaydedildi.

Geely'nin bu ay sonuna kadar yeni bir elektrikli araç tanıtması bekleniyor. Şirketin söz konusu aracı diğer bir Çinli firmas Baidu ile geliştirdiği aktrılırken, Foxconn ile de ayrı bir işbirliğine gittiği ve bu işbirliğinin de otomobil üretimini kapsadığı belirtiliyor.

Öte yandan, Tencent'in de elektrikli araç üreticileri Tesla ve Nio gibi firmalarda yatırımları bulunuyor.