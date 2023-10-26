Çinli markanın otomobillerini Avrupa'da Stellantis satacak Çinli otomobil üreticisi Leapmotor'un yüzde 20'sini 1.6 milyar dolara satın alan Stellantis, markanın otomobillerinin Avrupa'daki satış ve pazarlamasından sorumlu olacak. Mayıs ayında Ulu Motor distribütörlüğünde Türkiye'ye gelen Leapmotor, ilk etapta T03'te modelini satışa sunmuştu. Ulu Motor'dan Habertürk'e yapılan özel açıklamada, "Leapmotor ile Türkiye'de olan iş birliğimiz devam etmekte olup Stellantis Grubu ile yapılan iş birliğinin bizleri sektörde daha da güçlendireceğine inanmaktayız. Ulumotor olarak biz geçmişte olduğu gibi şu anda da Leapmotor'un Türkiye distribütörü olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz" denildi

Stellantis, Çinli otomobil üreticisi Leapmotor ile 1.6 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşma kapsamında Çinli firmanın yüzde 20'sini satın alan Stellantis, markanın otomobillerinin Avrupa'daki satış ve pazarlamasından sorumlu olacak.

Çinli üreticinin otomobillerinin 2024'ün ilk yarısında Avrupa'ya gelmesi bekleniyor.

Markanın Avrupa'ya hangi modelini getireceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

"MAĞDUR OLMAK YERİNE BUNDAN FAYDALANABİLİZ"

Anlaşmaya ilişkin konuşan Stellantis CEO'su Carlos Tavares, "Çinlilerin girişimleri her yerde görülebilir. Bu anlaşmayla mağdur olmak yerine bundan faydalanabiliriz" dedi.

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Markaları arasında Fiat ve Peugeot'nun da yer aldığı Stellantis, bir yıl önce Çin'de Jeep üreten Guangzhou Automobile Group ile ortak girişimini kapatacağını açıklamıştı.

Şirketin Leapmotor anlaşması ise, Volkswagen ile Xpeng arasında Temmuz ayında duyurulan ve Çin'de otomotiv ittifaklarında yeni bir dönemin habercisi olan anlaşmanın ardından geldi.

TÜRKİYE'DE TEK MODELİ SATIŞA SUNULUYOR

Öte yandan, Mayıs ayında Ulu Motor distribütörlüğünde Türkiye'ye gelen Leapmotor, ilk etapta T03'te modelini satışa sundu.

41 kWs kapasiteli bataryaya sahip elektrikli otomobilin motor gücü 80 kW ve tork değeri de 158 Nm olarak açıklanıyor.

T03'ün, tam dolu bir batarya ile şehir içi kullanımda 417 kilometreye varan menzil sunduğu belirtiliyor.

Ulu Motor'dan Habertürk'e yapılan özel açıklamada, şirketin Leap Motor ile olan anlaşmasının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Ulu Motor olarak Leapmotor ile Türkiye’de olan iş birliğimiz devam etmekte olup Stellantis Grubu ile yapılan iş birliğinin bizleri sektörde daha da güçlendireceğine inanmaktayız. Ulumotor olarak biz geçmişte olduğu gibi şu anda da Leapmotor’un Türkiye distribütörü olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Stellantis Grubu’nun Leapmotor ile birlikte Çin’de ve dünya çapında yapacağı EV yatırımlarının ve Avrupa pazarında Leapmotor satışı yapacak olmasının da bizlere katkı sağlayacağına ve marka imajını daha da yükselteceğine inanmaktayız" denildi.