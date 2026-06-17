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        Cinsel istismar davasında 8 tutuklama

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar, tehdit ve şantaj iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 01:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cinsel istismar davasında 8 tutuklama

        Kütahya Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar tehdit ve şantaj yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

        İddialara göre şüphelilerin, mağdur çocuk ile geçtiğimiz yıldan itibaren sanal medya üzerinden iletişim kurduğu ve daha sonra tehdit, şantaj yoluyla baskı uyguladığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında yer alan iddialar doğrultusunda şüphelilerin farklı adreslerde mağdur çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülürken, emniyet birimlerince yürütülen çalışmaların ardından dün gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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        6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.B.Ç., C.A., E.A., B.A., S.S. ve C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler İ.K. ve C.S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, mağdur çocuğun ise koruma altına alındığı bildirildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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