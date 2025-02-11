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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinsel istismardan patrona 20 yıl hapis | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Cinsel istismardan patrona 20 yıl hapis!

        İstanbul'da, zihinsel engelli 17 yaşındaki çalışanı Y.G.A.'yı istismar eden işveren Ali Kara hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Kara'nın 20 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 08:55 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:37
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        Cinsel istismardan patrona 20 yıl!
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        İstanbul Esenler'de, mayıs ayında meydana gelen olayda, bir tekstil mağazasında işe başlayan zihinsel engelli Y.G.A. (17) patronu Ali Kara tarafından istismar edildiğini belirterek şikayetçi olmuştu.

        35 YIL 6 AY HAPİS İSTENMİŞTİ

        İHA'da yer alan habere göre olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede Kara'nın ‘cinsel istismar' ve ‘tehdit' suçlarından 35 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Kara hakkında davanın 3. duruşmasında karar açıklandı.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ali Kara, mağdurun annesi S.D ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Ali Kara "Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Üzerime atılan iftiraları kabul etmiyorum, beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

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        'İNDİRİM' İLE 20 YIL HAPİS

        Mahkeme sanığın son sözünün ardından kararını açıkladı. Kararda Ali Kara'nın ‘tehdit' suçundan cezalandırılması istense de bu suçun, nitelikli cinsel istismar suçunun unsuru olduğu değerlendirildiğinden sanık hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

        Sanık Kara'nın ‘hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 24 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Takdiri indirim uygulayan mahkeme, cezanın 20 yıla düşürülmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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