Çip kıtlığı birkaç yıl sürebilir

DHA

Intel CEO'su Pat Gelsinger, çip kıtlığının, pandemiye bağlı olarak büyük bir kitlenin evinden çalışmaya başlamasına bağlı olarak ortaya çıktığına dikkat çekti.

Tayvan'daki Computex Fuarı kapsamında düzenlenen online bir oturumda konuşan Gelsinger, endüstrinin bir yandan kısa vadeli kıtlığı gidermek için adımlar atarken, sektörde genel üretim kapasitesi, işlem tabakaları ve yarı iletken elemanlar eksikliğini giderilmesinin ise birkaç yıl alabileceğini vurguladı.

Bu arada, Logitech CEO'su Bracken Darrell geçen hafta yaptığı açıklamada, kıtlığın üç-altı ay daha sürebileceğine işaret etti, buna karşın, chip üreticisi şirketinin hem teknolojiyi hem de otomobil endüstrisini etkileyen sorunu çözmekte pek zorluk çekmediğini belirtti.