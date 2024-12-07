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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ciro Immobile: Topa dokundum, gol benim golüm - Beşiktaş Haberleri

        Ciro Immobile: Topa dokundum, gol benim golüm

        Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 21:54 Güncelleme: 07.12.2024 - 21:54
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        "Topa dokundum, gol benim"
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın forveti Ciro Immobile, galibiyeti değerlendirdi.

        "TOPA DOKUNDUM, GOL BENİM GOLÜM"

        Derbide kazanılan 3 puanın önemi değinen golcü "Buna ihtiyacımız vardı. Son 1 ay çok puan kaybettik. Bu derbi çok önemliydi. Kendimize gelmek için bu galibiyet çok kritikti." dedi.

        Mücadele hakkında konuşan İtalyan yıldız "Maçtan önce baskı vardı. Her şeyden çok kazanmak istiyorduk. Sezona yaptığımız iyi başlangıçtan sonra kayıplar oldu. İlerisi için keyif alacağımız bir derbi galibiyeti elde ettik." ifadelerini kullandı.

        Gol hakkında konuşan tecrübeli oyuncu, "Ben topa dokunmak istedim ama önemli olan goldü zaten." dedi.

        Son olarak atılan golde topa dokunup dokunmadığı pozisyona gülerek cevap veren 34 yaşındaki oyuncu "Topa dokundum, gol benim golüm" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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