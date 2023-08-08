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YÜZMEYE DEVAM ET NEMO

Kayıp Balık Nemo en sevilen çocuk filmlerinden birisidir. Nemo kaçırılır ve babası Marlin onu bulmak için yollara düşer. Bazı teorilere göre aslında Marlin'in yolculuğu tamamen hayaldir. Teoriye göre Nemo, saldırıda annesiyle beraber çoktan ölmüştür. Babası Marlin ise hem evladı hem de eşini kaybetmenin verdiği üzüntüyle hayallere dalar.

Filmde de Marlin ve Coral'ın yumurtadan çıkacak 400 yavrusu vardı ama saldırıdan sonra tek bir yumurta kalmıştı.