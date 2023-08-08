Çizgi filmlerin şok edici bilinmeyen teorileri: Garfield aslında terk edilmişti
Çocukluğumuzun en sevilen parçalarından birisi olan çizgi filmler hakkında popüler teoriler bulunuyor. Bu teoriler çizgi filmlerin karikatürlerinden yola çıkılarak üretildi. Bazı ise yapımcılar tarafından onaylanmış teoriler. İşte çizgi filmler hakkında daha önce duymadığınız ilginç teoriler.
YÜZMEYE DEVAM ET NEMO
Kayıp Balık Nemo en sevilen çocuk filmlerinden birisidir. Nemo kaçırılır ve babası Marlin onu bulmak için yollara düşer. Bazı teorilere göre aslında Marlin'in yolculuğu tamamen hayaldir. Teoriye göre Nemo, saldırıda annesiyle beraber çoktan ölmüştür. Babası Marlin ise hem evladı hem de eşini kaybetmenin verdiği üzüntüyle hayallere dalar.
Filmde de Marlin ve Coral'ın yumurtadan çıkacak 400 yavrusu vardı ama saldırıdan sonra tek bir yumurta kalmıştı.
POKEMON: CUBONE'NUN DOĞUŞU
Pokemon'da Cubone karakteri karanlık genleriyle en dikkat çeken pokemonlardan biriydi. Cubone'nun kafasına kask olarak taktığı kafatası aslında ölen annesine aittir. Teoriye göre Cubone türü sadece annesi öldüğüne ortaya çıkar.
PHİNEAS VE FERB
Phineas ve Ferb'ün oyunlarını ablaları Candace sürekli yakalamaya çalışır. Çizgi filmde öne çıkan Candace karakteri aslında şizofreni hastasıdır. Teoriye göre Phineas ve Förb ölmüştür ve bunu inkar eden abla Candace kardeşleriyle çılgın icatlar yaptıkları hayaller kurar.
POWERPUFF GİRLS'ÜN BABALARI İLE SAMURAY JACK'İN AYNI KİŞİ OLMASI
Powerpuff Girls çizgi filminde Profesör Utonium ve Samurai Jack karakterleri birbirlerine çok benzer çizilmiştir. Teoriye göre her iki çizgi filmde de geçen bir sahnede "Konuşan Köpek Diyor Ki..." yazılı aynı reklam panosu yıkılmış bir şekilde görülür.
Teorinin devamında Mojo Jojo karakterinin genetiği değiştirilerek Aku olarak Dünya'yı ele geçirmeye çalıştığı söylenir. Böylelikle Powerpuff Girls'ün yaratılması engellir ama profesör zamanda yolculuk yaparak kızları kurtarır iddası gösterilir.
SÜNGERBOB KAREPANTOLON VE YENGEÇ BURGERLER
SüngerBob en sevilen sevimli çizgi filmlerden birisidir. Yemeye özenilen yengeç restorandaki hamburgerlerin gizli formülünün yine yengeç eti olduğu söylenir. Hatta yengeç restoran birebir yengeç tuzağına benzer. Çizgi filmde patron rolündeki Bay Yengeç ve annesi ise türünün tek örneği olarak gösterilir.
GARFİELD ASLINDA DEPRESYONDAYDI
Garfield tembelliği ve lazanyaya olan aşkıyla ün salmış turucu bir kedidir. 1989 Garfield Cadılar Bayramı özel çizgi romanına göre, Garfield aslında sahibi Jon tarafından çok uzun zaman önce terk edilmiş ve rahat bir yaşamın anılarında hayal kurarken yavaş yavaş açlıktan ölür.
Garfield bir gün uyandığında evi bomboş bulur, çizgi romanın devamında "Sakin ol, Garfield. Ev boşsa kesin iyi bir sebebi vardır. Jon alışverişe gitmiştir" diyerek kendini avutmaya çalışır. Ancak ev çoktan satılığa çıkarılmış ve kapılar, pencereler örtülmüştür.
TOM VE JERRY'NİN ÖLÜMÜ
Çizgi filmde Tom ve Jerry ne kadar düşman gözüksede aslında dosttu. Tom sahibi tarafından görevlendirildiği için Jerry kovalıyormuş gibi yapıyordu. Jerry'de olaya ayak uyduruyor ve yakın arkadaşını kovdurmamak için küçük oyunlar oynuyordu.
Çizgi filmin son bölümünde Tom, kız arkadaşını başka bir kedi ile görür ve depresyona girer. Jerry ise iyi bir arkadaş olarak onun yanındadır. Hatta karakterlerin tren rayında öldüğü iddia edilir ancak bu iddia doğru değildir.
Kaynak: Snopes, Screenart, Chillopedia, Diplu
Fotoğraflar: Warner Bros., IMDb, Reddit (wisdomsharerv2), Netflix