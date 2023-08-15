Clarence Avant hayatını kaybetti

Avant'ın 1971'de kurduğu radyo istasyonu 'Avant Garde Broadcasting', Los Angeles'ta bir siyahi tarafından kurulan ilk radyo olarak tarihe geçti.

6 Şurada Paylaş!









Çok sayıda siyahi müzisyene destek vermesi sebebiyle 'Siyahi Müziğin Babası' olarak adlandırılan Avant, kariyerinin son yıllarında Jay-Z ve Snoop Dogg gibi müzisyenlerin yanı sıra Pharrell Williams, Jimmy Iovine ve David Geffen gibi yapımcılara danışmanlık da yaptı.

Clarence Avant'ın hayatı, 2019'da yayınlanan The Black Godfather' belgeselinde anlatıldı.

Fotoğraflar: AP, Reuters