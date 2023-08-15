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        Haberler Dünyadan Clarence Avant hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Clarence Avant hayatını kaybetti

        92 yaşındaki Clarence Avant'tan acı haber geldi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada Avant'ın Los Angeles'ta yaşamını yitirdiği duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 07:37
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        Kariyeri boyunca çok sayıda siyahi müzisyeni menajerlik, prodüktörlük ve tur organizatörlüğü ile destekleyen 'Siyahi Müziğin Babası' lakaplı Clarence Avant, 92 yaşında vefat etti.

        Ailesinden basına yapılan yazılı açıklamada; Avant'ın Los Angeles'taki evinde eceliyle yaşamını yitirdiği aktarıldı.

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        Açıklamada Clarence Avant'ın geride ailesi, çok sayıda arkadaşı ve müzik dünyasını kökten değiştiren iş arkadaşlarını bıraktığı kaydedilerek, "Mirasından bize kalan sevinç, kaybımızın üzüntüsünü silecektir" ifadesi kullanıldı.

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        CLARENCE AVANT HAKKINDA

        ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 1931'de doğan Clarence Avant, müzik işletmeciliğine 1950'li yıllarda Little Willie John, Sarah Vaughan, Kim Weston ve Tom Wilson gibi siyahi müzisyenlere menajerlik yaparak başladı.

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        Avant, 1967'den 1969'a kadar Venture Records'ta çalıştıktan hemen sonra Los Angeles'ta ilk müzik şirketini kurarak şarkıcı Bill Withers, gitarist Dennis Coffey ve Gallery adlı rock grubuyla beraber çalıştı.

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        LOS ANGELES'TA İLK SİYAHİ RADYOSUNU KURDU

        Avant'ın 1971'de kurduğu radyo istasyonu 'Avant Garde Broadcasting', Los Angeles'ta bir siyahi tarafından kurulan ilk radyo olarak tarihe geçti.

        Michael Jackson'ın 1980'lerdeki ilk solo dünya turnesini organize eden Avant, müzik dünyasındaki başarılarından ötürü 2021'deki 'Rock & Roll Onur Listesi'nde Ahmet Ertegün Ödülü'nü aldı.

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        Çok sayıda siyahi müzisyene destek vermesi sebebiyle 'Siyahi Müziğin Babası' olarak adlandırılan Avant, kariyerinin son yıllarında Jay-Z ve Snoop Dogg gibi müzisyenlerin yanı sıra Pharrell Williams, Jimmy Iovine ve David Geffen gibi yapımcılara danışmanlık da yaptı.

        Clarence Avant'ın hayatı, 2019'da yayınlanan The Black Godfather' belgeselinde anlatıldı.

        Fotoğraflar: AP, Reuters

        #Clarence Avant
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