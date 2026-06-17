Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Clinton, ABD Dışişleri Bakanı olduğu dönem, Netanyahu'nun İran'a "takıntılı" olduğunu söyledi: | Dış Haberler

        Clinton, ABD Dışişleri Bakanı olduğu dönem, Netanyahu'nun İran'a "takıntılı" olduğunu söyledi:

        Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, bakan olduğu dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırı ve Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda "ısrarcı ve takıntılı" olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 12:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Clinton: Netanyahu, İran'a takıntılıydı

        Clinton, New York kentinde düzenlenen programda The New Yorker Editörü David Remnick'e verdiği mülakatta ABD Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Netanyahu'nun tutumuna ilişkin konuştu.

        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı Haberi Görüntüle

        Netanyahu'nun İran'a saldırma konusunda "amansızca ısrarcı olduğunu" dile getiren Clinton, "(Netanyahu), 'İran'a saldırmamız konusunda bize destek olmalısınız.' diyordu. Bu 2009'dan 2012'ye kadar süren dönemdi." dedi.

        Clinton, İran'a saldırı konusunun "süregelen bir mesele" olduğunu vurgulayarak, Netanyahu'nun yanı sıra dönemin İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ile uzun telefon konuşması yaptığı bir gün aralarında geçen diyalogdan bahsetti.

        Hillary Clinton, "'Uçaklarımız pistte (hazır).' gibi şeyler söylüyorlardı. Ben de 'O zaman bol şanslar. Yani iyi ama bunu neden yapıyorsunuz?' diyordum." ifadelerini kullandı.

        David Remnick'in, "Yani çok miktarda yardım alan bir müttefikiniz olarak sizinle oyun oynuyorlardı." sözüne Clinton, "Her zaman. Tabii ki." yanıtını verdi.

        Clinton, görevde olduğu süre boyunca Netanyahu'nun uzun zamandır İran'a saldırı ve Suudi Arabistan'la ilişkilerin normalleşmesi konusunda "takıntılı" olduğunu söyleyerek, bu tutumunun, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinde de görülebildiğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 16 Haziran 2026 (ABD Ve İran Anlaşmaya Vardı)

        ABD ve İran anlaşmaya vardı. ABD-İran anlaşması piyasalara yansıdı. Petrol fiyatlarında sert düşüş. Milli Takım Arziona'da antrenmandaydı. Dünya Kupası'nda ikinci randevu. CHP'de bu hafta grup toplantısı yok. Silivri Belediyesi Soruşturması. Tarihi Gar Binası gün yüzüne çıktı. Panathinaikos'ta Atama...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kalp damarına stent takıldı
        Kalp damarına stent takıldı
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Şapkalar yarıştı
        Şapkalar yarıştı
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor