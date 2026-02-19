Club Brugge: 3 - Atletico Madrid: 3 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile İspanyol devi Atletico Madrid, 3-3 berabere kaldı. Atletico Madrid, 2-0 ve 3-2'lik skorlarla öne geçse de 90+1. dakikada Christos Tzolis'in golüne engel olamadı ve galibiyeti kaçırdı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 24 Şubat Salı Günü Atletico Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak.
Jan Breydel'de oynanan müsabaka 3-3 berabere bitti.
İspanyol devinin gollerini 8'de Julian Alvarez, 45+4'de Ademola Lookman ve 79. dakikada Joel Ordonez attı. Belçika temsilcisine beraberliği getiren golleri ise 51'de Raphael Onyedika, 60'da Nicolo Tresoldi ve 90+1. dakikada Christos Tzolis kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 24 Şubat Salı Günü Atletico Madrid'in sahasında oynanacak.