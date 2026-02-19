Canlı
        Club Brugge: 3 - Atletico Madrid: 3 | MAÇ SONUCU

        Club Brugge: 3 - Atletico Madrid: 3 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile İspanyol devi Atletico Madrid, 3-3 berabere kaldı. Atletico Madrid, 2-0 ve 3-2'lik skorlarla öne geçse de 90+1. dakikada Christos Tzolis'in golüne engel olamadı ve galibiyeti kaçırdı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 24 Şubat Salı Günü Atletico Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak.

        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 01:01 Güncelleme: 19.02.2026 - 01:01
        A.Madrid kaçtı, Club Brugge kovaladı!
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid, kozlarını paylaştı.

        Jan Breydel'de oynanan müsabaka 3-3 berabere bitti.

        İspanyol devinin gollerini 8'de Julian Alvarez, 45+4'de Ademola Lookman ve 79. dakikada Joel Ordonez attı. Belçika temsilcisine beraberliği getiren golleri ise 51'de Raphael Onyedika, 60'da Nicolo Tresoldi ve 90+1. dakikada Christos Tzolis kaydetti.

        İki takım arasındaki rövanş maçı, 24 Şubat Salı Günü Atletico Madrid'in sahasında oynanacak.

        Büyükçekmece ve Hadımköy'de sulu kar yağışı başladı

        Sıcaklıkların düşmesinin ardından İstanbul'da belirli noktalarda sulu kar yağışı başladı. Büyükçekmece ve Hadımköy yeni güne sulu kar yağışıyla uyandı. (DHA)

