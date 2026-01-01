'CMXXIV' 5 Ocak'ta son kez sahnede

PALAMUT ZAMANI // 5 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

.png

Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu “Palamut Zamanı”, Most Production ve Zorlu PSM ortak yapımı olarak Zorlu PSM’de sezon boyunca izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Ayda Aksel ve Alina Boz’un paylaştığı oyun, iki kadının kesişen hayatlarını anlatırken, sosyal medyanın linç kültüründen yalnızlığa uzanan hikâyesiyle derin bir yüzleşme sunuyor. Sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenecek Palamut Zamanı, hem dram hem komedi unsurlarıyla güçlü bir kadın hikâyesini Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’ne taşıyor.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 5 OCAK // %100 STUDIO // 21.00

REKLAM

İbrahim Selim ile Bu Gece yepyeni konukları; birbirinden eğlenceli oyunları, bıçak sırtı itirafları ve dudak uçuklatacak sürprizleriyle yeni sezonda Zorlu PSM %100 Studio’da seyirciyle buluşuyor.

CMXXIV // 5 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Cem Yılmaz, sahnelere damgasını vuran gösterisi “CMXXIV” ile üç sezondur kapalı gişe performanslarına imza atmaya devam ediyor. Zorlu PSM’de geçtiğimiz iki sezonda kırılan rekorların ardından üçüncü yılında da aynı hızla yoluna devam eden “CMXXIV”, sahnedeki enerjisi, temposu ve kahkaha tufanı yaratan anlatımıyla 5 Ocak’ta gerçekleştireceği son temsili ile sahnelere veda etmeye hazırlanıyor. Her temsili biletleri çıktığı anda tükenen “CMXXIV”, 5 Ocak’ta son kez sahneye çıkacak ve böylece sahnelere veda edecek.

BAYANLAR BAYLAR DARIO MORENO: BİR GAZİNO HİKAYESİ // 5 OCAK// TURKCELL SAHNESİ // 21.00 “Bir gece, bir masada, bir ömürlük hikâye…”Gazino ışıkları yanıyor. Işıltılar içindeki sahne sizi çağırıyor. Kapıdan içeri adım attığınız anda artık yalnızca seyirci değilsiniz; masaya oturmuş, hikâyenin tam ortasındasınız. Bayanlar Baylar Dario Moreno: Bir Gazino Hikâyesi ile 10.Uluslararası Anadolu Ödülleri ve 12.Uluslararası Yeni Tiyatro & Yeni Sinema Dergisi En İyi Erkek Oyuncu ödülü alan sanatçı Kosta Kortidis, yazıp yönettiği bu oyunda sahnede tek başına büyülüyor. Moreno’nun hikâyesi gazinonun büyülü atmosferinde adım adım canlanıyor; her bakışı, her şarkısı doğrudan size, göz göze, yürek yüreğe. Arkasında ise müzik direktörlüğünü Altuğ Akınsel’in üstlendiği 4 kişilik canlı orkestra… İlk notalar salonu doldurduğunda, kendinizi gazino ışıkları altında bambaşka bir zamana yolculuk ederken buluyorsunuz. Bu yalnızca bir oyun değil. Bu bir davet. Bu unutamayacağınız bir gece. Moreno’nun masasında yaşanacak bir hikâye. ‘’Bayanlar Baylar Dario Moreno: Bir Gazino Hikâyesi, Dario Moreno’nun yaşam öyküsünden ilhamla yaratılmış bir gazino hikâyesidir.’’

REKLAM AMADEUS // 6 OCAK // TURKCELL SAHNESİ// 20.30 Peter Shaffer’in kaleme aldığı, dünya müzik tarihinin efsanevi isimleri Wolfgang Amadeus Mozart ve Antonio Salieri'nin hikayesini anlatan AMADEUS sahnede! Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun rejisiyle, Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment iş birliğiyle sahnelenen bu muazzam prodüksiyonun başrollerinde Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz (Constanze Weber) yer alıyor. Sezonun en çok ses getiren tiyatro oyunu, uluslararası ödüller kazanan sahne tasarımı ve müzikleriyle göz kamaştırıyor. Tüm biletlerin tükenmesiyle büyük bir ilgi gören AMADEUS, tiyatroseverleri yeniden unutulmaz bir müzikal yolculuğa çıkarıyor. MELİS İŞİTEN İLE ZATEN ŞOV // 6 OCAK // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00 REKLAM Melis İşiten ile Zaten Şov , kahkahalar, samimi sohbetler ve çok özel konuklarıyla Zorlu PSM Touché by N Kolay sahnesinde enerjiyi ve eğlenceyi hep birlikte hissedeceğiniz bir gece sunuyor . AŞK BİTER Mİ? // 7 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın sahneye taşıdığı Aşk Biter Mi? , yıllar sonra karşılaşan iki eski sevgilinin, geçmişin gölgesinde birbirleriyle yüzleşerek aşkın gerçek anlamını sorguladığı bir hikaye anlatıyor. Edebiyatımızın büyük şairlerinin şiirleri ve şarkıları eşliğinde, Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya gibi isimlerin aşkla ilgili yazdıkları sahnede hayat buluyor. Aşkın bitip bitmediğini sorgularken, izleyiciyi kendi duygusal yolculuğuna davet eden bu özel oyun, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.

EUROLEAGUE GRUP AŞAMASI: ANADOLU EFES- PARİS BASKET // 7 OCAK // VESTEL AMFİ // 20.30 Euroleague Grup Aşaması: Anadolu Efes- Real Madrid Vestel Amfi'de. AYŞE SİCİMOĞLU QUARTET // 7 OCAK // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00 REKLAM Klasik müzik, Fransız şansonları, 80’lerin ve 90’ların hit parçalarından oluşan geniş ve renkli bir repertuar ile Ayşe Sicimoğlu Quartet, sizi zaman tüneline davet ediyor. ATA DEMİRER GAZİNOSU // 7-8 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Milyonların kalbinde taht kuran, gazino konseptini komediyle birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, BKM organizasyonuyla gerçekleşecek “Ata Demirer Gazinosu” ile 2026’nın ilk gösterileri için iki gece üst üste Zorlu PSM sahnesinde. Ata Demirer’e sahnede, usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek. Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske uzanan geniş repertuvarı ve kahkaha dolu hikâyeleriyle Ata Demirer, yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmaz klasikleriyle seyircisine hem kahkahalar attıracak hem de müzikal bir şölen yaşatacak. “Ata Demirer Gazinosu” ile müzik, kahkaha ve unutulmaz gazino akşamları 7–8 Ocak’ta Zorlu PSM sahnesinde. REKLAM EUROLEAGUE GRUP AŞAMASI: DUBAİ – FENERBAHÇE BEKO // 8 OCAK // VESTEL AMFİ // 19.00 Euroleague Grup Aşaması: Dubai – Fenerbahçe Beko Vestel Amfi'de. VAROLUŞÇU SİHİRBAZ // 8 OCAK // %100 STUDIO // 20.30 .png Varoluşçu Sihirbaz" Stand-up Felsefe +Sihir . İngiliz Independent gazetesinin "sahnelerimizde görmeye alışık olmadığınız türden bir karizma" diye tanımladığı Kubilay QB Tunçer bu benzersiz şovunda seyircileri güldürüyor, şaşırtıyor ve düşündürüyor.

GÜNEŞİN OĞLU // 8 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Onur Ünlü imzalı ‘Güneşin Oğlu’ filmi usta oyuncular ve genç yeteneklerden oluşan güçlü kadrosuyla Zorlu PSM Prodüksiyonu olarak temsillerine devam ediyor. Aynı adlı filmden sahneye uyarlanan oyunda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, gibi başarılı isimler yer alıyor. Oyunun yönetmenliğini Onur Ünlü ve Nagihan Gürkan birlikte üstleniyor. Özgün bir sahne diline sahip, mizah ile absürtlüğü buluşturan hikayesiyle Güneşin Oğlu, 8 Ocak’ta Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşacak. REKLAM ÖZGE ÖZEL YENİ DOKÜMAN // 8 OCAK // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00 İlk gösterisi “Çiççek Gibi”yi yayınladıktan sonra kolları sıvayan Özge Özel, artistliğin lüzmu yok diyerek sıvadığı kolları indiriyor, mikrofonu eline alıyor ve konudan konuya ceylan gibi sektiği, ismiyle müsemma yeni gösterisi “Yeni Doküman” ile seyirciyle buluşuyor. CEM YILDIZ // 8 OCAK // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00 Anadolu’nun köklü müzik ve edebiyat geleneğini, elektronik altyapı ve doğaçlamaya açık bir performans diliyle buluşturan multi-enstrümantalist Cem Yıldız, hipnotik performansıyla Touché by N Kolay sahnesinde seyirciyle buluşuyor. TECHNOBALLET “WORLD PREMIERE” // 9 OCAK // %100 STUDIO // 22.00 REKLAM Technoballet klasik bale ve elektronik müziğin birleştiği interdisipliner bir performanstır, İster kendinizi müziğin ritmine kaptırın; ister balenin en dinamik ve sınırlara meydan okuyan halini izleyin! TechnoBallet, elektronik müzik tutkunları, bale meraklıları ve sanatseverler için yaratıldı. O gece iki dünya arasındaki sınırlar kalkıyor ve yepyeni bir akım doğuyor.

TWILIGHT IN CONCERT // 10 OCAK // VESTEL AMFİ // 16.00 – 21.00 Twilight In Concert ile 2008 yapımı Twilight dünyasına daha önce hiç girmediğiniz bir şekilde adım atın. Bu sinematik “film-konser” deneyimi, efsanevi hikâyeyi canlı müzikle sahneye taşıyor. 12 kişilik olağanüstü bir rock ve orkestra topluluğunun büyüleyici performansı, Bella ve Edward’ın epik aşk hikâyesini hem samimi hem de etkileyici bir şekilde yepyeni bir boyut katıyor. Orijinal film dev ekranda oynarken, canlı müzik sizi Forks’un kalbine götürecek ve Bella’s Lullaby’den unutulmaz aksiyon sahnelerine kadar her sahneyi hissetmenizi sağlayacak. Bin adet parlayan mum sahneyi aydınlatırken, romantik ve büyülü bir atmosfer yaratacak ve filmin ikonik müziklerinin güzelliğini ön plana çıkaracak. Bu eşsiz konser deneyimi hem uzun yıllardır Twilight hayranı olanlar hem de ilk kez bu büyülü dünyayı keşfedenler için tasarlandı. Filmin müziklerini daha önce hiç yaşamadığınız şekilde deneyimlemeniz için unutulmaz bir fırsat. Twilight In Concert, nostalji, romantizm ve müzikle dolu bir akşam vaat ediyor. Bu muhteşem deneyimin bir parçası olmayı kaçırmayın. REKLAM İNSANLAR MEKANLAR NESNELER // 10 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Bağımlılık ve kimlik arayışını sahneye taşıyan “İnsanlar Mekanlar Nesneler”, yoğun ilgi gören ilk sezonunun ardından ikinci sezonuna devam ediyor. İbrahim Çiçek rejisiyle idPRo ve Zorlu PSM ortak yapımcılığında sahnelenen oyun, sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı sahne tasarımı ve derinlikli anlatımıyla dikkat çeken yapım, yeni sezonda da seyircisine unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla 2025 Direklerarası Tiyatro Ödülleri ‘Kadın Oyuncu’ ve Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın Kadın Oyuncusu’ ödüllerini kazanan, 27. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ve 26. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nde ‘Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu’ adaylığı bulunan oyun, aynı zamanda 2025 Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın Işık Tasarımı’, ‘Yılın Prodüksiyonu’ ve ‘Yılın Koreografisi’ ödüllerine de layık görüldü.