Coco taksileri gördünüz mü? Toplu taşımaya bakışınızı değiştirecek dünyanın en ilginç ulaşım sistemleri!
Her gün bindiğimiz otobüsleri ve metroları bir kenara bırakın, çünkü dünyanın bazı noktalarında ulaşım için kullanılan araçlar hayal gücünün sınırlarını zorluyor. Venedik'in romantik kanallarında süzülen gondollardan, Küba sokaklarını renklendiren Hindistan cevizi görünümlü taksilere kadar uzanan geniş bir yelpaze seyahat tutkunlarını bekliyor. Hem yerel halkın vazgeçilmezi hem de turistlerin gözdesi olan bu yaratıcı ulaşım sistemlerini sizin için derledik!
Dünyanın farklı köşelerinde ulaşım sadece bir yerden diğerine gitmek anlamına gelmiyor; kültürün, tarihin ve coğrafyanın bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Almanya'nın havada süzülen treninden Kamboçya'nın bambu platformlarına kadar uzanan bu eşsiz araçlar, yolculuğun kendisini unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor!
ALMANYA'NIN TARİHİ ASMA TRENİ: SCHWEBEBAHN
Wuppertal şehrinin sembolü haline gelen bu sistem, 1901 yılından beri yolcularını rayların altında asılı bir şekilde taşıyor.
Dünyanın en eski monoray hatlarından biri olma özelliğini taşıyan bu araç, endüstri devriminin mühendislik harikalarından biri olarak günümüzde de aktif bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Şehrin üzerinden geçerken sunduğu manzara ise gerçekten nefes kesici.
KAMBOÇYA'DA BAMBU ÜZERİNDE YOLCULUK
Asya'nın kalbinde yer alan Kamboçya, ulaşımda pratik ve yaratıcı bir çözüm sunuyor. "Norries" olarak bilinen bambu trenleri, eski demiryolu hatları üzerinde küçük bir motor gücüyle ilerleyen oldukça basit bir mekanizmaya sahip. Yerel halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiği bu sistem, günümüzde gezginlerin de büyük ilgisini çekiyor.
HAVADA SÜZÜLEN TEKNOLOJİ HARİKASI: SHANGHAI MAGLEV
Çin'in Şanghay kentinde bulunan Maglev treni, geleneksel raylı sistemlerin sınırlarını aşıyor. Manyetik kaldırma teknolojisi sayesinde tekerlekleri olmadan havada süzülen bu araç, ticari olarak işletilen en hızlı tren unvanını elinde bulunduruyor. Şehir merkezi ile havalimanı arasındaki mesafeyi dakikalar içinde katetmesiyle zamanın ötesinde bir deneyim sunuyor.
ASYA SOKAKLARININ VAZGEÇİLMEZİ TUK-TUK VE JEEPNEY'LER
Tayland, Hindistan ve Sri Lanka sokaklarında sıkça rastlanan Tuk-Tuk'lar, üç tekerlekli yapılarıyla trafiğin içinde kıvrak bir şekilde ilerliyor.
Filipinler'de ise İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan Amerikan askeri jiplerinin rengarenk süslenmesiyle ortaya çıkan Jeepney'ler göze çarpıyor. Her ikisi de bulundukları coğrafyanın enerjisini ve hareketli yaşam tarzını yansıtan önemli kültürel simgeler arasında yer alıyor.
KIZAKLARLA YAPILAN GELENEKSEL YOLCULUKLAR
Ulaşım her zaman tekerlekler veya raylar üzerinde gerçekleşmiyor. Portekiz'in Madeira adasında turistler, asfalt yollarda ahşap kızaklarla yapılan ve "Monte Toboggan" adı verilen adrenalin dolu bir yolculuğa çıkıyor.
Daha soğuk iklimlerde, Grönland'da köpek kızakları, Finlandiya'nın Lapland bölgesinde ise ren geyiği kızakları zorlu doğa koşullarına meydan okuyan geleneksel taşıtlar olarak varlığını sürdürüyor.
KÜBA'NIN SEVİMLİ COCO TAKSİLERİ
Havana sokaklarında dolaşırken karşınıza çıkan sarı renkli, Hindistan cevizini andıran küçük araçlar dikkatinizi çekecektir.
Üç tekerlekli bu sevimli taşıtlar, Küba'nın sıcak atmosferine mükemmel bir uyum sağlıyor. Sadece ulaşım ihtiyacını karşılamakla kalmayan Coco Taksiler, turistler için eğlenceli bir şehir turu alternatifi oluşturuyor.