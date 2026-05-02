Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Coco taksileri gördünüz mü? Toplu taşımaya bakışınızı değiştirecek dünyanın en ilginç ulaşım sistemleri!

        Coco taksileri gördünüz mü? Toplu taşımaya bakışınızı değiştirecek dünyanın en ilginç ulaşım sistemleri!

        Her gün bindiğimiz otobüsleri ve metroları bir kenara bırakın, çünkü dünyanın bazı noktalarında ulaşım için kullanılan araçlar hayal gücünün sınırlarını zorluyor. Venedik'in romantik kanallarında süzülen gondollardan, Küba sokaklarını renklendiren Hindistan cevizi görünümlü taksilere kadar uzanan geniş bir yelpaze seyahat tutkunlarını bekliyor. Hem yerel halkın vazgeçilmezi hem de turistlerin gözdesi olan bu yaratıcı ulaşım sistemlerini sizin için derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 08:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünyanın farklı köşelerinde ulaşım sadece bir yerden diğerine gitmek anlamına gelmiyor; kültürün, tarihin ve coğrafyanın bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Almanya'nın havada süzülen treninden Kamboçya'nın bambu platformlarına kadar uzanan bu eşsiz araçlar, yolculuğun kendisini unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor!

        2

        ALMANYA'NIN TARİHİ ASMA TRENİ: SCHWEBEBAHN

        Wuppertal şehrinin sembolü haline gelen bu sistem, 1901 yılından beri yolcularını rayların altında asılı bir şekilde taşıyor.

        3

        Dünyanın en eski monoray hatlarından biri olma özelliğini taşıyan bu araç, endüstri devriminin mühendislik harikalarından biri olarak günümüzde de aktif bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Şehrin üzerinden geçerken sunduğu manzara ise gerçekten nefes kesici.

        4

        KAMBOÇYA'DA BAMBU ÜZERİNDE YOLCULUK

        Asya'nın kalbinde yer alan Kamboçya, ulaşımda pratik ve yaratıcı bir çözüm sunuyor. "Norries" olarak bilinen bambu trenleri, eski demiryolu hatları üzerinde küçük bir motor gücüyle ilerleyen oldukça basit bir mekanizmaya sahip. Yerel halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiği bu sistem, günümüzde gezginlerin de büyük ilgisini çekiyor.

        5

        HAVADA SÜZÜLEN TEKNOLOJİ HARİKASI: SHANGHAI MAGLEV

        Çin'in Şanghay kentinde bulunan Maglev treni, geleneksel raylı sistemlerin sınırlarını aşıyor. Manyetik kaldırma teknolojisi sayesinde tekerlekleri olmadan havada süzülen bu araç, ticari olarak işletilen en hızlı tren unvanını elinde bulunduruyor. Şehir merkezi ile havalimanı arasındaki mesafeyi dakikalar içinde katetmesiyle zamanın ötesinde bir deneyim sunuyor.

        6

        ASYA SOKAKLARININ VAZGEÇİLMEZİ TUK-TUK VE JEEPNEY'LER

        Tayland, Hindistan ve Sri Lanka sokaklarında sıkça rastlanan Tuk-Tuk'lar, üç tekerlekli yapılarıyla trafiğin içinde kıvrak bir şekilde ilerliyor.

        7

        Filipinler'de ise İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan Amerikan askeri jiplerinin rengarenk süslenmesiyle ortaya çıkan Jeepney'ler göze çarpıyor. Her ikisi de bulundukları coğrafyanın enerjisini ve hareketli yaşam tarzını yansıtan önemli kültürel simgeler arasında yer alıyor.

        8

        KIZAKLARLA YAPILAN GELENEKSEL YOLCULUKLAR

        Ulaşım her zaman tekerlekler veya raylar üzerinde gerçekleşmiyor. Portekiz'in Madeira adasında turistler, asfalt yollarda ahşap kızaklarla yapılan ve "Monte Toboggan" adı verilen adrenalin dolu bir yolculuğa çıkıyor.

        9

        Daha soğuk iklimlerde, Grönland'da köpek kızakları, Finlandiya'nın Lapland bölgesinde ise ren geyiği kızakları zorlu doğa koşullarına meydan okuyan geleneksel taşıtlar olarak varlığını sürdürüyor.

        10

        KÜBA'NIN SEVİMLİ COCO TAKSİLERİ

        Havana sokaklarında dolaşırken karşınıza çıkan sarı renkli, Hindistan cevizini andıran küçük araçlar dikkatinizi çekecektir.

        11

        Üç tekerlekli bu sevimli taşıtlar, Küba'nın sıcak atmosferine mükemmel bir uyum sağlıyor. Sadece ulaşım ihtiyacını karşılamakla kalmayan Coco Taksiler, turistler için eğlenceli bir şehir turu alternatifi oluşturuyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        İsrail müdahale etmişti! Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi
        İsrail müdahale etmişti! Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi
        İran'dan Basra Körfezi'ne dair açıklama
        İran'dan Basra Körfezi'ne dair açıklama
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        Yaren leylek baba oldu
        Yaren leylek baba oldu
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Kartal, Gaziantep'te kanatlandı!
        Kartal, Gaziantep'te kanatlandı!
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası