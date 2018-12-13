Fenerbahçe ile yolları ayrılan Phillip Cocu, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. İşte o sözler:

"Kulüp ile bir anlaşmaya vardık. Taraftarlara, futbolculara ve başkan Ali Koç'a teşekkür ederim. Ne yazık ki kulübü mevcut kaynaklarla ait olduğu konuma getiremedik. Fenerbahçe'de kısa bir zaman geçirmeme rağmen kulübe ve İstanbul'a aşık oldum. Kulübe ve taraftarlara en iyi dileklerimi sunuyorum."

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