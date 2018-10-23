Fenerbahçe'de günün gelişmeleri

Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Fenerbahçe’de operasyon kapıda... Takvim'in haberine göre; Başkan Ali Koç’un ağır eleştiriler alan sportif direktör Damien Comolli’nin arkasında durması sonrası tüm gözler teknik direktör Cocu’ya çevrilmiş durumda...
Yönetim, Hollandalı hocaya şu anda destek olsa da B planını hazırlıyor. Cocu'nun olası gidişi ihtimaline karşın hazırlıklar yapan Comolli’nin hedefindeki isim ortaya çıktı.
Fransız futbol adamı, Hırvatistan Milli Takımı’nı çalıştıran Zlatko Dalic’i gözüne kestirdi.
Önümüzdeki haftalarda Cocu’nun gönderilmesi durumunda hemen harekete geçilecek. Yönetim hem Zlatko Dalic hem de Hırvatistan Futbol Fedarasyonu ile masaya oturulup teklif yapılacak.
2020’ye kadar sözleşmesi olan 51 yaşındaki Dalic artık kulüp takımı çalıştırmak istiyor. Hırvat Federasyonu’nun başarılı hocayı bırakmak istemediği ancak iki takımı çalıştırma fikrini kabul edebileceği öğrenildi.
GOURVENNEC DE LİSTEDE
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe’de teknik direktör Cocu’nun suyu giderek ısınıyor. Başkan Ali Koç devre arasına kadar süre verse de Hollandalı hocanın geleceğini 2 hafta sonraki Galatasaray derbisi belirleyecek.
Bu karşılaşmada alınacak olası olumsuz sonuç halinde Koç’un devre arasını beklemesi mümkün görünmüyor. Sportif Direktör Comolli de bu ihtimali düşünerek boştaki teknk adamlarla ilk temaslarını kurmaya devam ediyor.
Daha önce Monaco’dan ayrılan Leonardo Jardim ile görüşen Comolli şimdi de Jocelyn Gourvennec ile temasta.
Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, menajer Jacky Mouyal ile bir araya gelerek Jocelyn Gourvennec'in durumunu sordu.. Comolli'nin ardından Gourvennec ile görüştüğü de kaydedildi.
Ancak başkan Ali Koç ve yönetimin, Cocu ile olası ayrılık durumunda ismi daha bilinir Jardim'den yana tavır almaları bekleniyor.
Gourvennec son olarak Bordeaux'da görev yapmıştı. Jocelyn Gourvennec'in Damien Comolli'ye Fenerbahçe'den kendisine resmi teklif gelmesi halinde yeşil ışık yaktığı öğrenildi.
KADERLERİ 3 MAÇA BAĞLI
Fanatik'in haberine göre ise; Fenerbahçe, 9 hafta sonunda düşme hattının sadece 1 puan önünde yer aldı. Bu durum, her açıklamasında Phillip Cocu ve Damien Comolli’nin arkasında duran, yöneltilen eleştirilere kalkan olan Ali Koç için de bardağı taşırdı.
Başkan, Sivas maçının ardından soyunma odasına giderek, “Burası Fenerbahçe! 9 maç sonunda 9 puan toplandıysa, düşme hattına indiyse burada büyük bir yanlışlık var demektir. Kredinizi daha fazla tüketmeyin. Aksi takdirde bunun sonuçları size yansır” sözleriyle öfkesini ortaya koydu.
Ali Koç, Cocu ve Comolli’ye de son uyarısını yaptı. Sarı-Lacivertliler, 9 gün içerisinde 3 kritik maçta ter dökecek. Avrupa Ligi’nde Anderlecht ile oynayacak olan Cocu ve öğrencileri, ardından ligde Ankaragücü ile Galatasaray’ın karşısına çıkacak.
Bu 3 karşılaşma, Cocu ve Comolli’nin kaderini belirleyecek. Beklenen sonuçlar gelirse, yola devam edilecek. Kötü gidişin devam etmesi halinde ise bu ikiliden bavullarını toplamaları istenecek. Yönetim, yeni bir ekiple, yeni bir sayfa açacak.
AATIF VE DİRAR SİVAS YOLCUSU
Öte yandan yönetim kurulu tarafından Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Aatif ile Nabil Dirar’a Süper Lig ekiplerinden Sivasspor talip oldu.
Sivas’ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan eski futbolcusu Aatif’ı bonservisiyle, Dirar’ı ise kiralık olarak kadrosuna katmayı istediği öğrenildi.
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