Fenerbahçe'de günün gelişmeleri

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KADERLERİ 3 MAÇA BAĞLI

Fanatik'in haberine göre ise; Fenerbahçe, 9 hafta sonunda düşme hattının sadece 1 puan önünde yer aldı. Bu durum, her açıklamasında Phillip Cocu ve Damien Comolli’nin arkasında duran, yöneltilen eleştirilere kalkan olan Ali Koç için de bardağı taşırdı.