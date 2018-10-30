Sarı-Lacivertliler’in teknik direktör Phillip Cocu ile yolları ayırmasının ardından Hollandalı hoca hemen kıymete bindi. Alınan bilgiye göre Cocu’ya iki takımın talip olduğu öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre; İngiltere Premier Ligi’nde küme düşme hattında yer alan ve kadrosunda eski Beşiktaşlı kaleci Fabri’yi bulunduran Fulham ile deneyimli hocanın ülkesinin önemli takımlarından Feyenoord’un, Cocu’yu istediği öne sürüldü.

HOLLANDA'DA DA YANKI UYANDIRDI

Phillip Cocu’nun, Fenerbahçe’den kovulması tecrübeli hocanın ülkesi Hollanda’da da geniş yankı uyandırdı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden De Telegraaf, Cocu’nun gönderilişini, “ Fenerbahçe Cocu’yu kovdu!” başlığıyla okuyucularına duyururken, Eindhovens Dagblad Gazetesi, “Phillip Cocu ve Fenerbahçe: Daha büyük bir uyumsuzluk hayal edilemezdi” yorumunu yaptı. Hollanda devlet televizyonu NOS da bu haberi, “Cocu, bir başka yenilgi sonrası Fenerbahçe’den kovuldu” ifadelerini kullandı.

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