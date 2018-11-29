Ankaragücü mağlubiyeti sonrası görevinden alınan Phillip Cocu kağıt üzerinde hâlâ sarı-lacivertli takımın teknik direktörü gözüküyor. Görevden alınan Cocu, hala İstanbul'dan ayrılmadı. Bunun en önemli sebebi ise Cocu'nun ailesi ve resmi olarak sözleşmesinin devam etmesi.
Üç yıllık anlaşma yapan ve bu süre zarfında İstanbul'da kalacağını planlayan Hollandalı hoca, ailesinden uzak kalmak istemedi. Doğal olarak ailesini İstanbul'a getirdi. İstanbul'a yerleşen ve çocuğu burada okula başlayan Cocu, hiç beklemediği anda görevden alınınca planlarını değiştiremedi. Burada ortama alışan ailesini birden Hollanda'ya götürmenin doğru olmadığını düşündü. Bu nedenle çocuğunun eğitimi ve fesih anlaşmasının resmileşmemesi sebebiyle ülkesine dönmedi.
ŞARTLAR BELLİ
Bu arada Hollandalı çalıştırıcı ve menajeri görevden alınış şekli sebebiyle yönetime tepkili. Ankaragücü maçı öncesi yönetimle yapılan görüşme sonrası Cocu ile devam kararı alınmış ardından menajeri Rob Jansen İstanbul'dan ayrılmıştı.
Bu gelişmenin ardından Cocu'nun görevine son verilmesine Jansen tepki gösterdi. Yönetim fesih görüşmeleri için İstanbul'a gelmesini istese de bu talep, yönetimin Cocu'yu görevden alış şekli sebebiyle kabul görmedi. Menajeri, yönetime "Gelmeme gerek yok. Sözleşme fesih şartları açık. Gerekeni yapın" dedi. Fakat yönetim, mevcut fesih bedelinde indirime gitmek istemesi sebebiyle menajeri ile görüşmekte ısrarcı. Ancak Cocu ve menajeri görevden alınış şekli sebebiyle bunun pazarlığa açık bir durum olmadığını düşünüyor.
PSV MAÇINI İZLEMEK İÇİN HOLLANDA'YA GİTTİ
TFF kayıtlarına göre Fenerbahçe'nin resmi teknik direktörü olarak görünen Phillip Cocu, PSV-Barcelona maçına gitti...
Eski takımının İspanyol devine 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı Nistelrooy ile izleyen Cocu'nun, İstanbul'a dönüş tarihi ise bilinmiyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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