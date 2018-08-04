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Benfica'nın güçlü taraftarından da bahseden ve bu yönden de takımını hazırlayan Cocu, "Atmosferden kesinlikle etkilenmeyin. Rövanşta bizim stadımızda çok daha güçlü bir taraftar desteğimiz olacak. Oradaki atmosfer sizi etkilemesin, aksine motive etsin" telkinini yapıyor.