Fenerbahçe'de Benfica maçı için nefesler tutulurken teknik direktör Phillip Cocu, Portekiz ekibi karşısındaki oyun planını belirledi. Hollandalı çalıştırıcı, rakip hakkında takımına sık sık uyarılarda bulunuyor
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Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki hafta Benfica ile oldukça kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de adeta seferberlik ilan edildi.
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Başkan Ali Koç'tan, teknik direktör Phillip Cocu'ya; futbolcusundan, malzemecisine kadar tüm camia bu zorlu sınava kitlenirken, Sarı-Lacivertliler'in zafer planı yavaş yavaş ortaya çıktı...
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Genç olmasına karşın deneyimi ile dikkat çeken Phillip Cocu'nun Benfica maçları için üstünde durduğu en önemli isim Elif Elmas...
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Hollandalı teknik adam hazırlık maçlarında parmak ısırtan, Elif'i bu maçın kilit adamı olarak görüyor...
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Genç yıldıza özgüven aşılayan ve orta sahayı organize etme işini veren Cocu, birebir konuşmalarla da Elif'i motive ettiği ve takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu söylüyor
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Elif'in yanı sıra Cocu'nun bir diğer önem verdiği bölge ise defans...
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Defans hattındaki oyuncularla özel çalışmalar yapan Hollandalı teknik adam, rakibin forvette oynayan futbolcularının özelliklerini ezberletiyor. Bunun yanı sıra, teorik olarak da bilgilendirmeler yapıyor.
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Phillip Cocu'nun takımla genel olarak yaptığı toplantılarda üzerinde durduğu en önemli konu ise motivasyon kaybı yaşanmaması.
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Portekiz'de oynanacak ilk maçta geri düşülmesinin kendilerinde bir kopma yaşatmamasını ve belirlenen plana sadık kalınmasını isteyen genç çalıştırıcı, rövanşı da hatırlatıp uyarılarını bu yönde yapıyor.
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Benfica'nın güçlü taraftarından da bahseden ve bu yönden de takımını hazırlayan Cocu, "Atmosferden kesinlikle etkilenmeyin. Rövanşta bizim stadımızda çok daha güçlü bir taraftar desteğimiz olacak. Oradaki atmosfer sizi etkilemesin, aksine motive etsin" telkinini yapıyor.
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Cocu'nun yanı sıra takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal da Benfica maçı için takımla konuşmalar yapıyor. 2013'te yarı finalde elendikleri Benfica maçından kalma anılarını ve rakibi anlatan ikili bol bol da bilgiler veriyor.
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