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        Çocuğun barda dans etmesine soruşturma

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir barda 2 yetişkinle bir çocuğun dans ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 20:35 Güncelleme: 21.05.2025 - 20:35
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        Çocuğun barda dans etmesine soruşturma
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        Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren bir barda 2 yetişkin ve 1 çocuğun dans ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine iş yerinin tespit edildiği, iş yeri sahibi A.A. ile F.K. ve E.M. hakkında adli süreç başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu işletmenin Marmaris Kaymakamlığınca 10 gün faaliyetten men edildiği kaydedildi.

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