Hem özel sektörde hem de kamuda görevli anne ve babalara çocuğu ilkokul çağına gelene kadar yarım çalışma hakkı tanıyan yasanın memurları ilgilendiren yönetmeliğinde sona gelindi. Taslak metnin detaylarına ulaşıldı. Buna göre, memur anneler ve babalar, 1 ay öncesinden çalıştığı kuruma dilekçe ile başvurarak yarı zamanlı çalışabilecek.

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre bu imkânın şube müdürleri ile dengi ve üstü yöneticiler dışında tüm kadroları kapsaması bekleniyor. Ancak bu aşamada değişiklik yapılarak yöneticiler de kapsama alınabilir. Bunun için unvanları belirleyen iki cetvel de hazırlandı. Sistem şöyle işleyecek:

Doğum yapan anne memur ilk çocukta 2, ikincide 4, 3 ve daha fazla çocukta 6 ay süreyle süt izni verilmeksizin günlük çalışma süresinin yarısı izin kullanabilecek. Maaşı tam ödenecek.

Memur anneler doğum sonrası izinlerinin, babalar da babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar yarı zamanlı çalışabilecek.

Yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı olmayacak. Eşler bu haktan aynı dönemde veya birbirini takip eden dönemlerde faydalanacak.

Memurlar yarı zamanlı çalışmaya başlamadan 1 ay önce dilekçe ile kuruma başvuracak. Dilekçede, çalışma usulü ile günlük çalışma saatlerine ilişkin tercih de belirtilebilecek.

Yarı zamanlı çalışmada haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek. Haftalık süre, haftada 3 günü ve güne 8 saati aşmamak kaydıyla bölünebilecek. Günde 3 saatten az olmayacak. Yarı zamanlı çalışmada mali haklar ile sosyal yardımlar yarım ödenecek. Evlat edinen memurlar da yarı zamanlı çalışma yapabilecek.

Şartlar belirlendi

- Memurun kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması

- Çocuğunun sağ olması

- Aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması

- Kadro unvanının belirlenecek yönetmelik eki cetvellerde yer almıyor olması.

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