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Çocuklar, ellerinde poşetlerle sazan balığı yakaladı

İHA

Kastamonu’da İnönü Mahallesinden geçen Karaçomak Deresine giren çocuklar, ellerinde poşetlerle sazan balığı yakaladı

Oltasız zıpkınsız balık tuttular

Kastamonu’yu ikiye bölen Karaçomak Deresi'nde sazan balığı bolluğu yaşanıyor. İnönü Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, dereden balıkların geçtiğini gördü.

Bunun üzerine Karaçomak Deresi'ne giden çocuklar, ellerinde poşetlerle sazan balığı yakaladı. Çocuklarla birlikte bazı vatandaşlar da dereye girerek, sazan balığı yakaladı.

İHA'nın haberine göre, balık yakalayan çocuklardan bir tanesi, balığın dereden hızlıca geldiğini belirterek, “Hızlıca gelirken poşeti önüne tuttum ve balık poşetin içerisine girdi. Hala balık canlı, bazı yerlerinde yara var, yaralanmış galiba” dedi.

Bu mevsimde tutulması yasak olan sazan balıklarının, Karaçomak Barajı'ndan kapakların açılmasıyla birlikte bırakılan sularla geldiği tahmin ediliyor.

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