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        Haberler Bilgi Yaşam Çocukların boyunun uzamasını sağlayan en etkili besinler nelerdir?

        Boy uzamasında etkili olan gıdalar neler?

        Çocuklarda boy uzaması yalnızca genetikle sınırlı değildir. Beslenme alışkanlıkları doğru planlandığında, çocuklar potansiyel boylarına daha kolay ulaşabilirler. İşte çocukların gelişimini destekleyen en etkili besinler...

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        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 09:30 Güncelleme: 02.07.2025 - 09:30
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        Boy uzamasını tetikleyen gıdalar!
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        Çocukluk ve ergenlik döneminde alınan vitaminler, mineraller ve doğal gıdalar, kemik gelişimi kadar boy uzamasında da etkilidir. Çocuğunuzun büyüme potansiyelini artırmak için işte altın değerinde beslenme önerileri!

        ÇOCUK BESLENMESİNDE BOY UZATMAYA YARDIMCI BESİNLER

        Çocukluk dönemi, büyüme ve gelişimin en hızlı yaşandığı dönemlerden biridir. Bu süreçte doğru beslenme, hem kemik sağlığını hem de boy uzamasını doğrudan etkiler. İşte çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için beslenme düzenlerinde mutlaka yer alması gereken gıdalar:

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        1. AZ YAĞLI SÜT ÜRÜNLERİ

        Süt, yoğurt ve peynir gibi az yağlı süt ürünleri; kalsiyum, B vitamini ve protein açısından oldukça zengindir. Bu besinler, kemiklerin gelişmesi ve güçlenmesi açısından temel rol oynar. Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne göre, 9-18 yaş arası çocukların günlük 1300 mg kalsiyum alması önerilir. Ayrıca bu ürünler, büyüme hormonu GF-1’in korunmasına destek olarak büyümeyi destekler.

        2. TAVUK

        Tavuk eti, yüksek protein içeriği ve B1, B6, B12 vitaminleri sayesinde büyüme çağındaki çocuklar için önemli bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda kemik gelişiminde etkili olan taurin adlı amino asidi de içerir.

        3. YUMURTA

        Yumurta, D ve B vitaminleri başta olmak üzere fosfor, demir, kalsiyum ve protein gibi pek çok besin öğesi içerir. Bu sayede çocukların hem kemik sağlığını korur hem de boylarının uzamasına katkıda bulunur.

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        4. YAĞLI BALIKLAR

        Somon, sardalya ve mercan gibi yağlı balıklar, D vitamini ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu bileşenler kemik oluşumu ve gelişiminde doğrudan etkilidir. Haftada en az bir-iki kez bu balıkların tüketilmesi, büyüme sürecini destekler.

        5. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

        Ispanak, pazı, brokoli, lahana ve Brüksel lahanası gibi sebzeler; kalsiyum, demir, C ve K vitamini gibi önemli besin maddeleri içerir. Antioksidan özellikleriyle de bağışıklığı güçlendirirken kemik yoğunluğunun korunmasına yardımcı olur.

        6. KİNOA

        Kinoa, bitkisel kaynaklı tam bir protein kaynağıdır. Magnezyum, potasyum, çinko ve B vitaminleri açısından zengindir. İçeriğindeki bu besin maddeleri kemik gelişimine ve dolayısıyla boy uzamasına katkı sağlar.

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        7. BADEM

        E vitamini, manganez ve magnezyum içeriğiyle dikkat çeken badem, kemik dokusunun korunmasına yardımcı olur. Ayrıca osteoklast adı verilen ve kemik dokusunu parçalayan hücrelerin büyümesini engelleyerek kemik sağlığını destekler.

        8. TATLI PATATES

        Tatlı patates, A, B6 ve C vitaminleri bakımından oldukça zengin bir besindir. Aynı zamanda içerdiği manganez sayesinde kemik sağlığını destekler ve büyümeyi teşvik eder.

        9. FASULYE

        Fasulye, çocuklarda büyüme hormonlarını (GF-1) artıran önemli bir protein kaynağıdır. Ayrıca K vitamini, çinko, potasyum ve magnezyum gibi kemik yapımında etkili mineraller içerir.

        10. TAM TAHILLAR

        Kepekli ekmek, kahverengi pirinç ve yulaf gibi tam tahıllar; B vitaminleri ve lif açısından zengindir. Sindirimi kolaylaştırarak vücudun besinleri daha etkili kullanmasına olanak tanır ve enerji seviyesini yükselterek büyümeyi destekler.

        11. MEYVELER

        Portakal, çilek, muz ve elma gibi meyveler; C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, kemik ve kıkırdak dokuların gelişimine katkı sağlar. Potasyum içeriği ise kemik yoğunluğunun artmasına yardımcı olur.

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        12. SU VE DOĞAL İÇECEKLER

        Su, vücudun sağlıklı gelişiminde hayati öneme sahiptir. Yeterli su tüketimi, kas ve kemik sağlığını destekler. Ayrıca taze sıkılmış meyve suları ve doğal bitki çayları da büyüme sürecinde vücudu destekleyebilir.

        ÇOCUKLARIN BOYU KAÇ YAŞINA KADAR UZAR?

        Çocukların boyu, ergenlik dönemine kadar uzamaya devam eder. Kız çocuklarında bu süreç genellikle ilk adet döneminden 2-3 yıl sonra, yani ortalama 15 yaşında son bulur. Erkek çocuklarda ise büyüme yaklaşık 17-18 yaşına kadar devam edebilir. Bu süreçte genetik faktörlerin yanı sıra beslenme, uyku ve fiziksel aktivite büyük rol oynar.

        BOY UZATAN VİTAMİNLER

        Boy uzamasını destekleyen bazı vitaminler, kemik gelişimini hızlandırır ve hormon dengesini düzenler. Aşağıdaki vitaminler büyüme sürecinde önemli rol oynar:

        - D Vitamini: Kalsiyum emilimini artırır, kemikleri güçlendirir.

        - A Vitamini: Hücre büyümesini destekler.

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        - B1 Vitamini: Sinir sistemi ve kas koordinasyonu için önemlidir.

        - C Vitamini: Kolajen üretimini destekler, kemik ve kıkırdak gelişimini artırır.

        - F Vitamini: Hücre yenilenmesini ve genel sağlığı destekler.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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