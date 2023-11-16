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        Haberler Yaşam Çocukların dünyaya olan yaratıcı bakış açısını anlatan neşeli kareler

        Çocukların dünyaya olan yaratıcı bakış açısını anlatan kareler

        Ünlü ressam Pablo Picasso, "Her çocuk sanatçıdır. Önemli olan büyüyünce nasıl sanatçı olacağımızdır" derken oldukça haklıydı. Çocuklar kesinlikle bizden daha farklı bir gerçeklikte yaşıyor ve bu onları harika bir sanatçı yapıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 13:06 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:06
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        "Kızımın sanal bebeği bugün öldü."

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        "Bugün oğluma kanal tedavisi yapıldı."

        3

        "4 yaşındaki oğlumla dondurma paylaştım ve kazandım."

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        "İki yaşındaki bir kız çocuğu bir yastık çizdi ve dinlenmek için uzandı."

        5

        "Yeni yürümeye başlayan çocuğum garajı temizlememe yardım ediyordu ve o plastik büyüteçlerden birinin bende olduğunu keşfetti."

        6

        "Köpek balığı dişleri bulmak için sahile gittik ve kızım "Diş buldum!" dedi. Bu beklediğim son şeydi."

        7

        "Yeğenim bugün kedi kapısını keşfetti."

        8

        "Çocuğum Family Guy'da dizisinde düşmüş gibi uyuyor."

        9

        "Kızım Babalar Günü için bir portremi yaptı. Yarın onu sanat okuluna kaydettireceğim."

        10

        "Oğlumun saklambaç yeri."

        11

        "Kızım ancak okuldaki fotoğraf çekiminden sonra gülümsedi."

        12

        "Onuncu yaş günü için kızım lazanya istedi."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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