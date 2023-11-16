Çocukların dünyaya olan yaratıcı bakış açısını anlatan kareler
Ünlü ressam Pablo Picasso, "Her çocuk sanatçıdır. Önemli olan büyüyünce nasıl sanatçı olacağımızdır" derken oldukça haklıydı. Çocuklar kesinlikle bizden daha farklı bir gerçeklikte yaşıyor ve bu onları harika bir sanatçı yapıyor.
"Kızımın sanal bebeği bugün öldü."
"Bugün oğluma kanal tedavisi yapıldı."
"4 yaşındaki oğlumla dondurma paylaştım ve kazandım."
"İki yaşındaki bir kız çocuğu bir yastık çizdi ve dinlenmek için uzandı."
"Yeni yürümeye başlayan çocuğum garajı temizlememe yardım ediyordu ve o plastik büyüteçlerden birinin bende olduğunu keşfetti."
"Köpek balığı dişleri bulmak için sahile gittik ve kızım "Diş buldum!" dedi. Bu beklediğim son şeydi."
"Yeğenim bugün kedi kapısını keşfetti."
"Çocuğum Family Guy'da dizisinde düşmüş gibi uyuyor."
"Kızım Babalar Günü için bir portremi yaptı. Yarın onu sanat okuluna kaydettireceğim."