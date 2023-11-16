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"İki yaşındaki bir kız çocuğu bir yastık çizdi ve dinlenmek için uzandı."

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"Yeni yürümeye başlayan çocuğum garajı temizlememe yardım ediyordu ve o plastik büyüteçlerden birinin bende olduğunu keşfetti."