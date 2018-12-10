Çocukların hesabı dolar bazında yüzde 7 getirdi

Anadolu Hayat Sigorta'nın çocuklar için çıkardığı Çocuğum İçin Yatırım Sigortası, en çok kazandıranlar arasına girmeyi başardı. Dövize Endeksli ve Türk Lirası seçenekleri bulunan Çoçuğum İçin Yatırım Sigortası'nda her ay ödenen 100 liranın gelir vergisi dilimine göre yüzde 15 ile 35 arasını vergiden düşebiliyorsunuz. Eğer yüzde 35'lik gelir vergisi dilimindeyseniz her ay yatırdığınız 100 liranın 35 lirası size geri dönüyor. Yani sizin cebinizde sadece 65 lira çıkıyor. Hesabınızda ise 100 lira oluiyor. Bununla da kalmıyor. Bu sigortanın bir de geliri var. Son 10 yılda dolar bazında yıllık ortalmaa yüzde 7 getiri sağlayan bu sigorta ile Türk Lirası bazında düşünseniz veya dövizin hiç artmadığını, sabit kaldığını düşünseniz bile yıllık yüzde 42 (35+7) gelir elde etme şansına kavuşuyonsunuz. Tabii ki örneğin yüzde 27'lik vergi dilimine tabiiyseniz gelir 27+7=34 olacak. Şunu hemen belirtelim diğer birikimli hayat sigortalarından çocukların sigortasının farkı bu sigortada primin tamamı diğerlerinde ise primin yüzde 50'sini vergi matrahından indiriyorsunuz. Peki parayı ne zaman alıyorsunuz? Ebeveyn vefat ederse birikim toplu olarak coçuğa ödeniyor. Bu sigorta 0-15 yaş arası çocuklara yapılıyor. Yaş+ sigorta süresi 25 yılı aşamıyor. Minimum 10 yıl sistemden kalınması gerekior. Erken çıkılması durumunda toplam birikimden stopaj kesiliyor.

EĞİTİM ÇAĞINDA MASRAF ARTIYOR

Çocukların ve gençlerin daha iyi bir geleceğe sahip olması için geliştirdikleri ürünlerden bahseden Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “Hayat sigortası alanındaki deneyimimizi müşterilerimizin tüm yaşam evrelerine yansıtmaya özen gösteriyoruz. Son dönemde yapılan araştırmalar, eğitim masraflarının ebeveynler için en önemli sorunlardan biri haline geldiğini gösteriyor. Çocuklar okul çağına geldiklerinde eğitimleri için harcama yaparken diğer taraftan tasarrufta bulunabilmek gittikçe zorlaşıyor. Aile bütçesine uygun ve düzenli tasarruflarla, çocukların geleceğe güvenle bakmasına imkân sağlayacak finansal desteğe ulaşmak mümkün” dedi.

Yüksek kâr payı avantajıyla tasarrufta bulunurken, ödenen primlerin de vergi matrahından indirilebileceğine dikkat çeken Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan sözlerine şu şekilde devam etti: “Ebeveynler, Çocuğum İçin Yatırım Sigortası ile 0-15 yaş arasındaki çocukları adına tasarrufta bulunabiliyorlar. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri farklılık gösteriyor. Sigorta süresi sonunda elde edeceği toplu parayı çocuğunun eğitim masrafları için harcamayı düşünenlerin olduğu gibi, işini kurarken çocuğuna destek olmak için yatırım yapan müşterilerimizin de yanındayız. Hedeflenen yatırıma ulaşabilmek için vakit kaybetmeden tasarrufa başlamak çok önemli. Tasarruf etmeye ne kadar erken başlanırsa, düşük primlerle yüksek birikimlere ulaşmak o kadar kolaylaşıyor.”

GENÇ EMEKLİ 110 BİNE ULAŞTI

Uğur Erkan ebeveynin yaşam kaybı, kritik hastalık ya da kaza sonucu tam ve kalıcı sakatlık gibi durumlarla karşılaşması halinde, çocuğunun kalan eğitim hayatını güvence altına alan Çocuğum İçin Eğitim Sigortası’nı da geçtiğimiz aylarda satışa sunduklarını ifade etti.

Erkan sözlerine Nisan 2015’te hayata geçirdiğimiz Genç Emeklilik Planı da büyük ilgi ile karşılandı diyerek devam etti. “18-25 yaş arasındaki gençlerimizin ayda sadece 125 TL katkı payı ödeyerek birikim yapabildikleri planımızda katılımcı sayımız üç yılda 110 bine ulaştı. Önümüzdeki üç yılda toplam 200 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz. Çocuklara ve gençlere yapılan yatırımın öneminden hareketle attığımız bu adımlar, müşterilerimiz nezdinde de oldukça etkili bir şekilde karşılık buldu. Ürün portföyümüzü, her ihtiyaca karşılık verecek ürünlerle zenginleştirmeye çaba gösteriyoruz. Sektöre yön veren duruşumuzla, çocukların ve gençlerin daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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