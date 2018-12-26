Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hatice Tiryaki ve avukatı katıldı. Duruşmada sanığın eşi Murat Tiryaki de hazır bulundu.

Gelen evrakların okunduğu duruşmada, Adli Tıp Kurumundan sanık ile ilgili raporun geldiği belirtilerek, bu raporda sanığın cezai ehliyetinin yerinde olmadığının belirtiğini aktardı.

Dosyaya ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı Engin Oğur, Adli Tıp Kurumundan gelen rapor doğrultusunda, sanığın suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme, bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak derecedeki "psikotik belirtili ağır depresif nöbet" denilen akli arıza etkisi altında olduğunun tıbbi kanaatine varıldığını kaydetti.

Sanığın, işlediği sabit kabul edilen fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak boyutta akıl hastalığının etkisinde olduğu anlaşıldığı belirtilen mütalaada, bu nedenle sanıkla ilgili ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini ve sanığın koruma amaçlı olarak yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmak suretiyle güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını istedi.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Tiryaki, "Depresyondaydım, psikolojim bozuktu. Kasten bilerek öldürmedim. Çok pişmanım." dedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Hatice Tiryaki'ye üzerine atılı "çocuğunu kasten öldürme" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, koruma ve tedavi amaçlı olarak akıl hastalarına mahsus güvenlik tedbiri uygulanmasına karar verilen sanığın, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınması kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hatice Tiryaki'nin Bağcılar'daki evinde 5 yaşındaki Muhammed ile 5 aylık kızı Rabia'yı 4 Şubat'ta boğarak öldürdüğü ve daha sonra ağabeyi Uğur Arı'yı telefonla bilgilendirdiği belirtilerek, Arı'nın sanığı kaldırımın üzerinde yerde yatar vaziyette, yeğenlerini salonda bulunan çekyat üzerinde yan yana cansız halde bulduğu kaydediliyordu.

İddianamede, olaydan sonra sanık Tiryaki'nin polis memurlarına "Polis ağabey beni dövmeyin, bir anda oldu, psikolojim iyi değil" gibi söylemlerde bulunduğu aktarılarak, sanığın iki çocuğunu da boğarak öldürdüğü anlatılıyordu.

Akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Hatice Tiryaki'nin Adli Tıp Kurumuna sevkinin gerçekleştirildiği ancak rapor ve otopsi raporunun savcılığa gönderilmediği belirtilen iddianamede, adil yargılama hakkının ihlal edilmemesi ve soruşturmanın sürüncemede kalmaması için Tiryaki'yle ilgili iddianame düzenlendiği aktarılıyordu.

İddianamede, sanık Hatice Tiryaki'nin ''çocuğunu kasten öldürme'' suçundan ikişer kez 25 yıl hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

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