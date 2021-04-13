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Code2 ScaleX’ten 1 milyon dolar yatırım aldı

ABD merkezi Türk girişimlerinden Code2, 1 milyon dolarlık yatırım aldı. Şirketlerin ve girişimcilerin kodlama yapmadan uygulama geliştirmesini hedefiyle faaliyet gösteren girişimin CEO’su Mustafa Sakalsız, "Günümüzde bilinen gelişmiş low-code/no-code platformları kurumsal şirketlerin iç uygulamalarını hedefliyor. Fakat, çoğu girişim, kod yazma becerilerinden bağımsız olarak, ürünlerini en kısa zamanda kullanıcılarına ulaştırma derdinde. Biz ise sadece prototip veya ilk sürümden ziyade, uygulamanın tüm aşamalarında müşterilerimizin kullanabileceği bir platform geliştiriyoruz" dedi

Code2 ScaleX’ten 1 milyon dolar yatırım aldı
HABERTURK.COM

Türkiye’den çıkan Palo Alto merkezli girişim Code2, 1 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bu yatırım ile şirket bir süredir üzerinde çalıştığı no-code web uygulaması geliştirme platformunu kullanıma sundu. Şirketlerin ve girişimcilerin kodlama yapmadan kapsamlı uygulama geliştirmesini amaçlayan Code2'nun, çekirdek yatırımını ScaleX Ventures önderliğinde aldığı belirtildi.

Yatırıma ilişkin konuşan Code2 CEO’su Mustafa Sakalsız, “Günümüzde bilinen gelişmiş low-code/no-code platformları kurumsal şirketlerin iç uygulamalarını hedefliyor. Fakat, çoğu girişim, kod yazma becerilerinden bağımsız olarak, ürünlerini en kısa zamanda kullanıcılarına ulaştırma derdinde. Girişimler büyüyor, ihtiyaçları giderek karmaşık hale geliyor. Bugün piyasada bulunan ve girişimleri hedefleyen no-code platformlar bir aşamadan sonra bu ihtiyaçlara yanıt vermiyorlar. Sadece prototip veya ilk sürümden ziyade, uygulamanın tüm aşamalarında müşterilerimizin kullanabileceği bir platform geliştiriyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, low-code/no-code sektörünün 2022 yılı itibarıyla dünyada 21 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

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