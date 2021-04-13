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Türkiye’den çıkan Palo Alto merkezli girişim Code2, 1 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bu yatırım ile şirket bir süredir üzerinde çalıştığı no-code web uygulaması geliştirme platformunu kullanıma sundu. Şirketlerin ve girişimcilerin kodlama yapmadan kapsamlı uygulama geliştirmesini amaçlayan Code2'nun, çekirdek yatırımını ScaleX Ventures önderliğinde aldığı belirtildi.

Yatırıma ilişkin konuşan Code2 CEO’su Mustafa Sakalsız, “Günümüzde bilinen gelişmiş low-code/no-code platformları kurumsal şirketlerin iç uygulamalarını hedefliyor. Fakat, çoğu girişim, kod yazma becerilerinden bağımsız olarak, ürünlerini en kısa zamanda kullanıcılarına ulaştırma derdinde. Girişimler büyüyor, ihtiyaçları giderek karmaşık hale geliyor. Bugün piyasada bulunan ve girişimleri hedefleyen no-code platformlar bir aşamadan sonra bu ihtiyaçlara yanıt vermiyorlar. Sadece prototip veya ilk sürümden ziyade, uygulamanın tüm aşamalarında müşterilerimizin kullanabileceği bir platform geliştiriyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, low-code/no-code sektörünün 2022 yılı itibarıyla dünyada 21 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.