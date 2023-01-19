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Yıllar sonra ortaya çıktı! Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!

Çok Güzel Hareketler programıyla adını duyuran Zeynep Koçak yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Zeynep Koçak yıllar içerisindeki değişimi ile çok konuşuldu. Şimdilerde 40 yaşında olan ünlü oyuncu aldığı kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. İşte, Zeynep Koçak'ın son hali...

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  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Ünlü oyuncu ve yönetmen Zeynep Koçak; Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da rol aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile adını geniş kitlelere duyurdu.
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Koçak, bir dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündemlerinde yer aldı.
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak'ın 8 yıllık ilişkisi 2015'te noktalanmıştı.
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Zeynep Koçak yıllar sonra ortaya çıktı.

     
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Koçak son olarak, Kubilay Aka ve Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı Sadece Arkadaşız dizisinde  Sinem karakteriyle ekran karşısına geçti.
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" ifadelerini kullanmıştı.
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!

    Aldığı kilolarla adeta bambaşka birine dönüşen Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!

    İşte, Zeynep Koçak'ın son hali...
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınmıştı! Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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