        Como: 1 - Milan: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Como: 1 - Milan: 3 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 20. haftasında Milan, deplasmanda Como'yu 3-1 mağlup etti. Christopher Nkunku (p) ile Adrien Rabiot'un (2) golleriyle 1-0'dan geri dönen Milan, puanını 43'e çıkardı ve 46 puanla liderlik koltuğunda oturan Inter'e karşı takibini sürdürdü. Como ise haftayı 34 puanla tamamladı.

        Giriş: 16.01.2026 - 00:49 Güncelleme: 16.01.2026 - 00:49
        Milan, zirve takibini sürdürdü!
        Milan, İtalya Serie A'nın 20. haftasında Como ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmayı kazanan 3-1'lik skorla Milan oldu.

        Milan'a 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 45+1'de penaltıdan Christopher Nkunku, 55 ve 88. dakikalarda Adrien Rabiot atarken, ev sahibinin tek golünü ise 10. dakikada Oliver Kempf kaydetti.

        Bu sonucun ardından Milan, ligde iki maç sonra kazandı ve 46 puanla zirvede yer alan Inter'i 43 puanla takip etti. Como ise 34 puanda kaldı.

        İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Como, Lazio'ya konuk olacak. Milan, Lecce'yi ağırlayacak.

