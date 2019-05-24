Comolli ve Deivid takipte!

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakada tribünde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza da vardı. Maçı tribünlerden takip eden ikilinin son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci’yi izleyip rapor tuttuğu gözlendi.
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