Monterrey, Meksika'nın Guadalupe kentindeki BBVA Bancomer Stadı'nda oynanan rövanş mücadelesinde Tigres'i ağırladı.Ev sahibi ekip, Nicolas Sanchez'in 25. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Tigres'te Andre-Pierre Gignac, 85. dakikada kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.
Meksika kulüplerinin karşı karşıya geldiği CONCACAF Şampiyonlar Ligi finalinde, iki maç sonunda rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Monterrey, 2011, 2012 ve 2013'ten sonra 4. şampiyonluğunu elde etti.
Ayrıca Monterrey, 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
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