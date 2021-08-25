Çöpe ne attığınızı iki kere düşünün! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Bir siber suçlunun çöplerinizi karıştırdıktan sonra neler yapabileceğini hiç düşündünüz mü? Milyonlarca insan her gün hassas bilgilerini dikkatsizce bir kenara atıyor ve ancak suçlular bu bilgi hazinesiyle neler yapabileceklerini iyi biliyorlar.

Kötü niyetli aktörler, kişisel verilerinize erişmek için büyük çaba harcarken, kişisel verileri mümkün olduğu kadar gizli tutmaya çalışmak gerekiyor. Bu kapsamda hassas verileri nasıl elden çıkarılacağına da çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan siber güvenlik kuruluşu Eset, online alışverişin yükseldiği bu dönemde kullanıcıları kişisel bilgilerin korunması konusunda uyardı.

Eset uzmanları, “İnternetten neler satın aldığınıza ve geri dönüşüme gönderilebilecek evraklarda bulunan bilgilerinize kimin bakacağına emin olamazsınız” diyerek, yapılması gerekenleri sıraladı.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NASIL İMHA EDİYORSUNUZ?

Dünyada Covid-19 süreci ile birlikte posta ve kargo yoluyla satın alınan ürün sayısı önemli ölçüde arttı. Günlük alışverişlerden hobi araçlarına kadar hemen hemen her şey online satın alınır hale geldi. Büyüklü küçüklü kargo paketleri, zarflar her gün birbirini izlemeye başladı. Bu koliler ya da makbuzların üzerinde sosyal mühendislik yapabilecek bir siber suçlu için gereğinden fazla bilgi bulunabiliyor.

Gerektiği şekilde imha edilmeden dönüşüm ya da çöp kutularına atılan koli ya da belgeler üzerinde isim ve adres bilgilerinin yanı sıra telefon numaraları, e-posta adreslerinin de yer alabildiğine dikkat çeken uzmanlar, “Hatırlayalım, Facebook bu yılın başlarında 533 milyon telefon numarasının artık internette ilgili e-posta adresleriyle aranabileceğini kabul etti. Bu bilgiler bir araya getirildiğinde siber suçlular için değerli bir hazine sandığına dönüşebiliyor” dedi.

HER DETAY ÖNEMLİ

Eset uzmanları, şu noktalara dikkat çekti:

- Üzerlerindeki hassas bilgi miktarı nedeniyle kağıt ve karton atıklarınız siber suçlular için oldukça değerlidir. Birkaç yöntem kullanarak insanları bu bilgilerle manipüle edebilirler.

- Örneğin, telefon numaranız ve yeni satın aldığınız şeyin faturasıyla, potansiyel olarak satın alınan ürünle ilgili bir güncelleme için sizi arayabilir veya kısa mesaj gönderebilir, parola veya kredi kartı bilgileri gibi daha fazla bilgi vermenizi sağlayabilecek bir web sitesini ziyaret etmenizi isteyebilirler.

- Alışveriş hesaplarınıza erişme ve saklanan kartlardan ürün satın alma veya daha da kötüsü kimlik hırsızlığı girişiminde bulunma potansiyelleri olabilir.

NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Uzmanlar, kişisel bilgilerin güvenliği kapsamında online alışveriş ile ilgili dikkat edilmesi gereken üç konuyu şu şekilde sıraladı:

1- Herhangi bir kişisel veriyi çöpe atmadan önce parçalayıp yok edin ve zarfları/kolileri kontrol etmeyi unutmayın.

2- Benzersiz, karmaşık parolalar kullanın ve risk altına giren olursa değiştirin.

3- Tüm hesaplarda çok faktörlü kimlik doğrulaması kullanın.