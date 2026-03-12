Canlı
Habertürk
Habertürk
        Çorapla uyuyanlar dikkat: Daha iyi uyku mu sağlıyor yoksa sağlığı tehdit mi ediyor?

        Gece çorapla uyuma alışkanlığı: Daha iyi uyku mu sağlıyor yoksa sağlığı tehdit mi ediyor?

        Birçok kişi yatarken çorap giymenin zararlı olduğunu düşünse de bazı araştırmalar bunun uykuya dalma süresini kısaltabileceğini ortaya koyuyor. Peki gerçekten çorapla uyumak faydalı mı, yoksa sağlık açısından risk mi taşıyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Çorapla uyumak sağlıklı mı değil mi?

        Yatarken çorap giymek bazılarına garip gelse de bilimsel araştırmalar bu alışkanlığın uykuya daha hızlı dalmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, yanlış çorap seçiminin terleme, mantar ve dolaşım sorunlarına da yol açabileceği konusunda uyarıyor.

        ÇORAPLA UYUMAK UYKU KALİTESİNİ ETKİLER Mİ?

        Bilimsel çalışmalar, uyku kalitesi ile ayakların sıcaklığı arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösteriyor. Bazı araştırmalara göre gece çorap giymek, uykuya dalmayı kolaylaştırabilir. Bunun nedeni ise vücudun sıcaklık dengesinin uyku sürecinde önemli bir rol oynamasıdır.

        2018 yılında yapılan bir araştırmada, çorapla uyuyan kişilerin çorap giymeyenlere kıyasla daha hızlı uykuya daldığı, daha uzun süre uyuduğu ve uykularının daha az bölündüğü tespit edildi. Uzmanlar, bu durumun vücudun sıcaklık düzenleme mekanizmasıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor.

        Vücudun sirkadiyen ritmi, yani 24 saatlik biyolojik saat sistemi, gün içinde vücut sıcaklığının yükselip düşmesini sağlar. Genellikle vücut sıcaklığı akşam saatlerinde (16.00–20.00 arasında) en yüksek seviyeye ulaşır. Uyku vakti yaklaştıkça ise sıcaklık düşmeye başlar ve bu durum beyne “uyku zamanı” sinyali gönderir. Bu doğal düşüş, kişinin daha kolay uykuya dalmasına yardımcı olur.

        Ayakların üşümesi durumunda ise vücut sıcaklığı artırmaya çalışır. Bu da uykuya geçişi zorlaştırabilir. Gece çorap giymek ayakları ısıtarak damarların genişlemesini sağlar. Tıpta vazodilatasyon olarak bilinen bu süreç, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur ve uykuya dalmayı kolaylaştırabilir.

        Araştırmalar ayrıca yatmadan önce ayakları ısıtmanın uykuya geçiş süresini kısaltabildiğini gösteriyor. Bu nedenle bazı uzmanlar, özellikle uykuya dalmakta zorlanan kişiler için gece çorap giymenin faydalı olabileceğini belirtiyor.

        Ayak çatlakları veya topuk kuruluğu yaşayan kişiler de gece yatmadan önce ayak bakımı yaptıktan sonra pamuklu çorap giyebilir. Bu yöntem, nemin ciltte daha uzun süre kalmasına yardımcı olabilir. Ancak çorapların temiz, gevşek ve nefes alabilen pamuklu kumaştan olması önerilir.

        ÇORAPLA UYUMANIN OLASI ZARARLARI

        Her ne kadar bazı durumlarda fayda sağlayabilse de çorapla uyumanın bazı olumsuz yönleri de olabilir. Uzmanlara göre özellikle yanlış çorap seçimi veya hijyen eksikliği bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.

        TERLEME VE NEM ARTIŞI

        Gece boyunca çorap giymek ayakların daha fazla ısınmasına neden olabilir. Bu durum terlemeyi artırarak ayaklarda nem birikmesine yol açabilir. Artan nem ise hem rahatsızlık hissine hem de uyku bölünmelerine neden olabilir.

        MANTAR ENFEKSİYONU RİSKİ

        Ayakların uzun süre kapalı kalması, özellikle nemli bir ortam oluşmasına yol açabilir. Nemli ortamlar ise mantar enfeksiyonlarının gelişmesi için uygun bir zemin oluşturur. Özellikle parmak aralarında mantar oluşma riski artabilir.

        DOLAŞIM SORUNLARI

        Sıkı çoraplarla uyumak, ayaklardaki kan dolaşımını olumsuz etkileyebilir. Gece boyunca ayaklara uygulanan baskı, uzun vadede dolaşım problemlerine neden olabilir. Bu nedenle uyurken sıkı çoraplardan kaçınmak önemlidir.

        UYKU KALİTESİNDE AZALMA

        Bazı kişiler için çorapla uyumak rahatsız edici olabilir. Ayakların serbest olmaması veya fazla ısınması, vücut sıcaklığının dengelenmesini zorlaştırarak uyku kalitesini düşürebilir.

        DERİ TAHRİŞİ VE ÇATLAKLAR

        Sentetik veya sert dokulu çoraplar, ciltte sürtünmeye bağlı tahrişe neden olabilir. Özellikle hassas cilde sahip kişilerde kızarıklık, kuruluk veya çatlak oluşumu görülebilir.

        AYAK KOKUSU VE BAKTERİ ÜREMESİ

        Uzun süre kapalı kalan ayaklarda sıcaklık ve nem artışı meydana gelebilir. Bu durum bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturarak kötü kokuya yol açabilir.

        AYAK SAĞLIĞI SORUNLARI

        Çorapla uyumak bazı durumlarda ayak sağlığını da etkileyebilir. Mantar enfeksiyonları, batık tırnaklar veya tırnak deformasyonları gibi problemler ortaya çıkabilir.

        VÜCUT SICAKLIĞININ DÜZENLENMESİNDE ZORLUK

        Uyku sırasında vücudun doğal olarak sıcaklık dengesini ayarlaması gerekir. Çorap giymek bazı kişilerde bu dengeyi bozarak daha huzursuz bir uykuya neden olabilir.

        DERİDE KURULUK VE SOLGUNLUK

        Uzun süre çorapla uyumak, bazı kişilerde ayak derisinin doğal nem dengesini etkileyebilir. Bu durum zamanla kuruluk ve solgunluk gibi cilt problemlerine yol açabilir.

        DUYUSAL RAHATSIZLIK

        Ayakları hassas olan kişilerde çorapla uyumak baskı veya sıkışma hissi yaratabilir. Bu durum uyuşma hissi ve huzursuzluk oluşturarak uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.

        Görsel Kaynak: istockphoto, Shutterstock

