Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. 1 Temmuz 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı...

CORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI? 1 TEMMUZ 2020

1 Temmuz koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Koronavirüs tablosu günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Son 24 saate ait koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

30 HAZİRAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

30 Haziran Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." dedi.

5 BİN 131 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 199 BİN 906

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 50 bin 492 testten 1293'ü pozitif çıktı, 16 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 199 bin 906 oldu. Toplamda 5 bin 131 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1026, entübe edilmiş hasta sayısı 368 oldu. 173 bin 111 hasta da iyileşti.

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UZMANLARDAN 'SİYAH MASKE' UYARISI!

Siyah maske kullanımıyla ilgili uzmanların uyarıları sürüyor. Ancak yine de mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla beraber güneş ışınlarını en fazla çeken renk olarak bilinen siyah renkteki bez maskeler, pek çok kişinin tercihi oluyor.

"MASKE NEDENİYLE DERİNİN DAHA FAZLA ISINMASI TAHRİŞ OLMASINA YOL AÇABİLİR"

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hamza Aktaş, pandemi sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu, yaz mevsiminde maske kullanımının zorlaştığına dikkat çekti.

Siyah renkli maskelerin kullanılmasının sıcak havalarda kullanımının zorluğundan söz eden Aktaş, bu maskeleri kullananlara uyarılarda bulundu.

Aktaş, "Siyah renkli kumaşlar güneş ışığını çok fazla emerler ve gereğinden fazla ısıyı kendi bünyelerinde toplarlar bu da maske altındaki derinin daha fazla ısınmasına ve tahriş olmasına yol açabilir. Maskenin üretildiği kumaşta burada çok önemli tabi üretilen kumaş çok sağlıklı bir kumaş değilse tabi o artan ısı terlemeyle beraber o kumaşın cilde temasıyla birlikte birçok reaksiyon ortaya çıkabilir. Kontakt dermatit egzama dediğimiz reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Ya da önceden var olan bir egzama alevlenebilir ya da tetikleyebilir" dedi.

"YAĞLI CİLTLERDE SİVİLCE ÇIKIŞINA YOL AÇABİLİR"

Aktaş, siyah maskelerin sivilceye de neden olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu konuda biraz daha bu bölgede maske kullanım konusunda daha dikkatli olmak gerekiyor. Siyah renkli maskeler yerine bildiğimiz klasik maskeleri kullanmak çok daha mantıklıdır. En azından cerrahi maskelerin ne olduğunu biliyoruz ne kadar koruyucu olduğunu biliyoruz. Onlar bile çok uzun süre kaldığında yine terletip alerjik reaksiyonlar ya da egzama tetiklemesine yol açabilir. Ama en azından içeriğini tam olarak bilmediğimiz siyah renkli kumaşlardan üretilen maskeler kadar değildir yaratacağı negatif etki. Halkımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Maske mutlaka takılmalıdır, sosyal mesafe korunmalı ama doğru maske takılmalıdır. Mümkünse bir defa kullanılmalıdır. Çok uzun süre kullanıldığında aynı maske tekrar kullanıldığında deride tahrişlere yol açabiliyor. Sürekli kapalı ve oksijensiz kalma ısının da etkisiyle bakteriler çok daha hızla üreyebilirler. Hassas ciltte enfeksiyonlara yol açmış olabilir."

"SİYAH MASKENİN HİÇBİR KORUYUCULUĞU YOK"

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen de, siyah maskelenin koruyuculuğunun olmadığını söyledi.

Çelen, "Cerrahi maskeler aslında çok da şık duran maskeler değil. Ama koruyuculuğu yüzde 95-96 olan maskeler. Anında sektör bu anlamda renkli genelde siyah olan ve tekrar kullanabilecek yıkanarak kullanılabilecek bez maskeler oluşturdu. Bu bez maskeler şık görünümlü aksesuar haline geldi. Fakat koruyucu değildir. Hiçbir koruyuculuğu yok. Hatta yüzde 10'nun altında koruculuk diyerek çok iyimser bir tablo çiziyorum. Bu yüzden siyah ya da renkli maskelerin kullanımı bizim doğru maske konseptine uymuyor. Öncelikle doğru maske kullanımı lazım. Doğru maske cerrahi maske olarak adlandırdığımız ve üst tarafında tel olan burnun kıvrımlarına uygun hale gelen maske kullanımıdır. Buradaki kullanım yüzde 96 üzerinde koruyuculuk sağlayacaktır. Lütfen şu özellikle siyah olan sürekli yıkanarak tekrar yıkabilir hale gelen maske kullanımında da kaçınalım. Bu anlamda sağlık yöneticileri de siyah maskelerin ya da bez maskelerin çok etkin olmadığı konusunda hemfikirdir" diye konuştu.