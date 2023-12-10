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        Çorum FK-Erzurumspor FK: 4-1 (MAÇ SONUCU)

        Çorum FK, Trendyol 1. Lig 15. haftasında ağırladığı Erzurumspor FK'yı 4-1 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 16:19 Güncelleme: 10.12.2023 - 16:19
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        Trendyol 1. Lig 15. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 4-1 mağlup etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        8. dakikada Erzurumspor'da Sefa'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmada seken toptan meydana gelen karambolde Mustafa Yumlu topu ağlara gönderdi. 1-0

        38. dakikada Atakan’ın kaybettiği topta Rosheuvel yaklaşık 60 metre topla Çorum FK ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rosheuvel topa sert vurdu. Köşeyi iyi kapatan kaleci Hasan Hüseyin mutlak gölü önledi.

        20. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına atılan uzun topta Rosheuvel çaprazda kaleci ile karşı karşıya geldi. Yerden uzak köşeye sert vururken top direğim köşesinden auta çıktı.

        45+2. dakikada sağ kanattan Atakan Akkaynak’ın pasında Ozan hareketlendi. Ozan’ın ortasında topla buluşan Ahmet Sağat gelişine vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

        54. dakikada sağ kanattan Ozan topla hareketlendi yerden gönderdiği topa Ahmet Sağat ayak koydu top üstten az farkla auta gitti.

        59. dakikada orta alandan Ferhat’ın uzun pasta sağ kanattan Ozan topla hareketlendi kaleciden kurtuldu, daha sonra savunmayı da geçerek topu köşeye gönderdi. Savunmanın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

        65. dakikada orta alandan Ferhat’ın pasında Ozan buluştu soldan Geraldo’nun önüne bıraktı kaleci ile karşı karşıya uzak kale direğine yaptığı sert şutta top direği yanından dışarı gitti.

        79. dakikada sağ kanattan Ozan önüne atılan uzun topa hareketlendi. Ozan'ın penaltı noktasına ortasında Thomas Verheijdt, ayak içi ile topu filelere gönderdi. 3-1

        82. dakikada sağ kanattan Geraldo’nun ortasında Thomas kafayı vurdu top yandan az farkla auta gitti.

        87. dakikada Ferhat’ın uzun pasında Eren sağ kanattan hareketlendi. Topla ceza sahasına giren Eren, kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1

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