İslam alemi tarafından kutsal kabul edilen Ramazan ayının gelişiyle birlikte Diyanet imsakiyesi araştırılmaya başlandı. Ramazan'ı ibadetle ve oruçla geçirecek vatandaşlar illerinin iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Çorum’da yaşayan binlerce vatandaşın gözü, Diyanet Çorum Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakti saatlerine çevrildi. İşte, Çorum İmsakiyesi 2022…

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