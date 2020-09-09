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Bilinçsiz ağrı kesici kullanımının böbreklere verdiği zarar, uzun yıllardır hem uzmanlar hem de Türk Böbrek Vakfı tarafından kamuoyuna hatırlatılan konular arasında. Son günlerde koronavirüsün farklı etkileri ve tedavi süreçlerinin detayları sıklıkla konuşuluyor. Araştırmalarla henüz kanıtlanmamış, fakat klinik tablolarla uzmanların ele aldığı konular arasında yer alan yoğun ağrı kesici kullanımının böbrekler üzerindeki etkisi, hastalıktan korunmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

COVID'IN EN ÖNEMLİ BELİRTİSİ: SAÇ KÖKÜNDEN AYAK TIRNAĞINA KADAR ŞİDDETLİ AĞRI

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin konuyla ilgili olarak "Covid'in en önemli belirtisi miyalji dediğimiz kas ve eklem ağrısıdır. Hastalığı geçirenlerin ifadelerine göre, ağrı kesicilere rağmen "saçının kökünden ayak tırnağına kadar" şiddetli ve geçmeyen ağrılar tanımlanmıştır. Evdeki hastalara güçlendirilmiş parasetamol ve kuvvetli romatizmal ağrı kesiciler veriyoruz. Yatan hastalarda ise bu ilaçlar damardan verilebilir veya morfine kadar uzanan ağrı kesiciler yapılabilir. Özellikle romatizmal ağrı kesiciler böbreklerde akut hasara neden olabiliyor. Covid'in kendisinin neden olduğu akut böbrek hasarı ve tedavide kullanılan antibiyotik, antiviral ve yüksek doz vitaminler ile ağrı kesicilere bağlı olarak tedavinin seyrinde akut böbrek hasarları görülmektedir. Böbreklerde oluşan bu hasar geçicidir. Covid'in doğrudan böbreği bozduğu veya kalıcı hasara yol açarak diyaliz gerektirdiği henüz araştırmalarla bildirilmemiş olsa dahi, yoğun bakımda takip edilen hastaların yüzde 80'inde çeşitli derecelerde akut böbrek hasarı görülür" dedi.

"KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALDIĞIMIZDAN EMİN OLMALIYIZ"

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ise "Geçtiğimiz yıllarda vakıf olarak "Bilinçsiz Ağrı Kesici Kullanmayı Kesin, Böbreklerinizi Tüketmeyin" çağrısı ile bu konuya dikkat çekmiştik. Bugün geldiğimiz nokta gösteriyor ki, koronavirüs tedavisinde maalesef ağrı kesicilerin önemi büyük. Tedaviden veya kullanılan ilaçlardan kaçınmak elbette mümkün değil, fakat hem kendi sağlığımız hem aile bireylerimizin sağlığı ve tüm sosyo-ekonomik hayatın etkilendiği düşünüldüğünde, toplum sağlığı için bir kez daha koronavirüs ile ilgili tüm önlemleri aldığımızdan emin olmalıyız. Alınacak en önemli tedbir, sağlık profesyonellerinin çağrılarına uymak ve bulaştan uzak durmaktır" dedi.