Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes olayı nedir, ne oldu?

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla futbol dünyasının en çok konuştuğu isim haline gelen Cristiano Ronaldo, bu kez milli takımda yaşadığı bir olayla gündem oldu. Takım arkadaşı Bruno Fernandes ile olan bir videosu sosyal medyaya düşen Ronaldo ile ilgili son bilgileri ve olayın perde arkasını bir araya getirdik...

ABONE OL
  • Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes olayı nedir, ne oldu? Fernandes'ten Ronaldo'ya şok hareket!

    2022 FIFA Dünya Kupası öncesi Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes arasında meydana gelen bir olay; futbol dünyasının gündemine oturdu. İşte, konuya ilişkin tüm bilgiler...
  • Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes olayı nedir, ne oldu? Fernandes'ten Ronaldo'ya şok hareket!

    FERNANDES'İN TAVRI GÜNDEM OLDU?

    Portekiz Milli Takım oyuncularının ilk gününde soyunma odasına geç gelen Bruno Fernandes, karşılaştığı ilk takım arkadaşı Ronaldo'ya oldukça soğuk bir tavır sergiledi. 
  • Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes olayı nedir, ne oldu? Fernandes'ten Ronaldo'ya şok hareket!

    RONALDO ŞAŞIRDI!

    Fernandes'in soğuk tavrı karşısında duraksayan Ronaldo, Manchester United'dan da takım arkadaşı olan Fernandes'in tavrı sonrası epey şaşırmış şekilde arkadaşına baktı.
  • Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes olayı nedir, ne oldu? Fernandes'ten Ronaldo'ya şok hareket!

    SON AÇIKLAMALARI MI NEDEN OLDU?

    Dünya futbol kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili olarak; Ronaldo'nun geçtiğimiz gün TalkTV'de Pers Morgan'a verdiği röportajda kulübünü eleştiren açıklamaları sonrası Bruno Fernandes'in takım arkadaşına tavır aldığı iddia edildi.
  • Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes olayı nedir, ne oldu? Fernandes'ten Ronaldo'ya şok hareket!

    Söz konusu video gündeme oturmasına rağmen taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.