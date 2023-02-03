Ev sahibi takım, 12. dakikada Cristian Tello ve 58. dakikada Sofiane Bendebka'nın golleriyle iki kez öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Al Nassr'ın ilk golü, 42. dakikada eski Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca'dan geldi. Ronaldo ise 90+3. dakikada penaltıdan bulduğu golle takımına beraberliği getirdi.